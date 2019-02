NASA公布最新登月計畫：讓太空人長住月球！

▲美國第4位登陸月球的太空人比恩(Alan Bean)。(圖/路透社)



美國國家航空暨太空總署(NASA)傳出又有新一波的登月計畫!NASA希望能研發出相關科技,能讓太空人直接常駐在月球上。NASA目前已經與9間企業簽約,以將貨物與精密儀器運送至月球作為協議,並商請企業開發出可以重複使用的月球著陸器。

綜合外媒報導,美國國家航空暨太空總署署長吉姆.布萊登斯汀(Jim Bridenstine)近日在《OZY》網路雜誌呼籲美國企業,幫忙開發新技術與新設備。他表示,NASA已經和9間企業簽屬協議,一旦能夠重返月球,便將貨物送往月球,但同時也希望企業能夠協助開發薪的著陸器,讓太空人能夠重複往返地球。

布萊登斯汀提到,透過更尖端的技術,將太空人送上月球後,能夠持續探索月球的地表,甚至是在月球上久留。迄今共有12人成功登月,最後兩名完成登月任務的是1972年的尤金.塞爾南(Eugene Cernan)與哈里森.施密特(Harrison Schmitt)。NASA希望,能在10年內重新將太空人送上月球。

Exciting @NASA news! We're calling on the best and brightest of American industry to help design and develop human lunar landers. It's time to usher in the next chapter of human exploration. Read my op-ed on @ozy: https://t.co/f0GSp3GItS