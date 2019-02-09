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NASA公布最新登月計畫：讓太空人長住月球！

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▲▼美國第4位登陸月球的太空人比恩（Alan Bean）。（圖／路透社）

▲美國第4位登陸月球的太空人比恩（Alan Bean）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）傳出又有新一波的登月計畫！NASA希望能研發出相關科技，能讓太空人直接常駐在月球上。NASA目前已經與9間企業簽約，以將貨物與精密儀器運送至月球作為協議，並商請企業開發出可以重複使用的月球著陸器。

綜合外媒報導，美國國家航空暨太空總署署長吉姆．布萊登斯汀（Jim Bridenstine）近日在《OZY》網路雜誌呼籲美國企業，幫忙開發新技術與新設備。他表示，NASA已經和9間企業簽屬協議，一旦能夠重返月球，便將貨物送往月球，但同時也希望企業能夠協助開發薪的著陸器，讓太空人能夠重複往返地球。

布萊登斯汀提到，透過更尖端的技術，將太空人送上月球後，能夠持續探索月球的地表，甚至是在月球上久留。迄今共有12人成功登月，最後兩名完成登月任務的是1972年的尤金．塞爾南（Eugene Cernan）與哈里森．施密特（Harrison Schmitt）。NASA希望，能在10年內重新將太空人送上月球。

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