　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

支持加富人稅、力挺勞工　川普死對頭華倫宣布參選2020總統

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）宣布參選2020總統。（圖／路透社）

▲民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）宣布參選2020總統。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）在當地時間9日正式對外宣布，將會參選2020年的總統大選，也成為目前宣布參選的民主黨人中名氣最大的。華倫過去時常公開批評川普，兩人常常隔空互罵，她支持提高對富人的稅，保障一般勞工階層等政策。

華倫在9日於麻薩諸塞州的勞倫斯宣布自己要參選2020美國總統的消息，她選擇站在一間名為Everett Mills的工廠外，這裡在1912年曾經由婦女以及移民發起罷，是美國勞工運動的代表地，藉此傳達她對抗富有權力的理念，她批評，權力階級過去10幾年來，一直在剝奪勞工階級的福利。

華倫過去就常批評川普，他發表的參選演說中也提到，「白宮中的那個人不是造成社會破會的原因，他只是展現了美國目前面對的問題和現象，他只是這個對強權和富者有利體制的產物，就算他走了，我們也無法假裝這一切從未發生過」。介紹華倫出場的眾議員甘迺迪三世（Joe Kennedy III）也提到，「我們國家需要一個桶秀，重新建立川普偷走的團結」。

不同於共和黨內幾乎都是支持川普繼續競選連任的聲浪，民主黨內有許多人已經宣布要參選，華倫則是目前知名度最高的人物，民主黨內預計明年初完成初選，正式推派競選總統大位的人。

而面對死對頭宣布參選，川普在推特上繼續拿華倫的美洲原住民身分做文章，並且再次嘲笑華倫是「寶嘉康蒂」，他提到，「她會以第一個原住民總統候選人參選嗎，還是經過了32年之後，她終於決定不再耍這個把戲了，我們競選的時候見吧！」

ET快訊
「超大咖女歌手」市民廣場看光雕！0偽裝被認出…網超羨慕
彰化排水溝驚見豬屍！　數袋動物內臟水上漂
超市「隱藏版好物」人氣TOP 5！這款咖啡濾紙年賣破10萬包

關鍵字：美國總統大選,川普,華倫,共和黨,民主黨,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跟「白人」交朋友慘遭霸凌：去死！　9歲黑人女童崩潰上吊自殺

全球前10大白手起家年輕富豪　大陸佔4席超越美國3名

手寫訂閱者名字「逐一緩慢致謝」　爺爺開YouTuber吸粉400萬

一張飛往洛杉磯的單程票　來自伊朗的他成為全美最大玩具商

晚餐吃香蕉泥「吞瀉藥剩27KG」　她想起兒子要有媽媽活了下來

支持加富人稅、力挺勞工　川普死對頭華倫宣布參選2020總統

川普成功談攏「駐韓美軍費」！　南韓同意多付19.2億台幣

「沒徵得同意就生下我」　他怒告父母：人類應停止生育！

臉書收離奇威脅「要活埋你」！壯男遭毆打慘死...放火燒丟樹林

自殺炸彈艇撞神盾艦…柯爾號事件17死　美軍追殺18年擊斃主謀

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

跟「白人」交朋友慘遭霸凌：去死！　9歲黑人女童崩潰上吊自殺

全球前10大白手起家年輕富豪　大陸佔4席超越美國3名

手寫訂閱者名字「逐一緩慢致謝」　爺爺開YouTuber吸粉400萬

一張飛往洛杉磯的單程票　來自伊朗的他成為全美最大玩具商

晚餐吃香蕉泥「吞瀉藥剩27KG」　她想起兒子要有媽媽活了下來

支持加富人稅、力挺勞工　川普死對頭華倫宣布參選2020總統

川普成功談攏「駐韓美軍費」！　南韓同意多付19.2億台幣

「沒徵得同意就生下我」　他怒告父母：人類應停止生育！

臉書收離奇威脅「要活埋你」！壯男遭毆打慘死...放火燒丟樹林

自殺炸彈艇撞神盾艦…柯爾號事件17死　美軍追殺18年擊斃主謀

頭胎難產48小時！　新加坡長頸鹿明星「露西」剖腹母子俱亡

慣竊女才剛繳完罰金　不到1年又手癢「200元坐墊也要偷」

畫面曝光！女駕駛換道失控「左右甩飛」畫大8字　車頭180度翻轉全毀

《艾莉塔》全台票房1.2億！《阿凡達》導演「為了大女兒」翻拍　背後原因超暖

春節連假繳房租、保母費　ATM提款、轉帳量激增

日本推理神劇《草莓之夜》重新翻拍！　「主角大換血」網暴動

缺眼科醫！65偏鄉成模糊世界　郭政彰拍「女童偷哭」：忘不了

素顏霜是雞尾酒式產品　以遮瑕為主但「仍需防曬和卸妝」

李政宰「閻羅王」客串根本變主角！2018韓影5位搶戲王

畫面曝光！鞭炮噴進爆竹攤瞬間「發爐」　網驚：以為竹東101　

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

國際熱門新聞

撿貝殼放口袋　藏致命章魚險釀悲..

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

陸女怒潑員警一身豆花　引發公憤

鄰居潛入他家上吊！屋主回家傻在..

國泰航空勞資陷僵局！機師工會：..

制服妹撩裙熱舞　39萬男粉按追..

泰海灘驚見2無頭男屍、女性頭顱

神秘月球背面　太空人曾聽詭異怪..

10歲弟求不要跳　媽仍抱他墜1..

狗狗染毛嚴重過敏灼傷…耳朵掉了

兒癌逝房屋留給妻　父母氣奪房產

蛋糕嚇見「保麗龍裹糖衣」新娘淚..

28歲存790萬！他曝存錢大絕..

美女DJ殺貓分屍　檢盼更多證據..

更多熱門

相關新聞

南韓同意多負擔19.2億美軍駐軍費用

美國駐韓軍費是美韓協商重點項目之一，之前美國總統川普要求南韓支付更多「保護費」的交易失敗後，南韓政府官員於今日簽暑了一項短期協議，同意負擔更多美國駐軍費用，增加了700億韓元（約新台幣19.2億元）。

蓬佩奧下周訪中歐　關注華為勢力擴張

NASA最新登月計畫：讓太空人長住月球！

狂嗑漢堡、薯條！川普歷經健檢結果出爐

美航機師起飛前幾分鐘因飲酒被捕

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

人死後血液沉澱　分散全身變屍體

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回應讓網笑翻

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

「反對機師罷工」地勤集結赴交部抗議

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

恭喜！陳意涵生了　兒子名字曝光

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

好市多地位動搖！網推這家免年費

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面