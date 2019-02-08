華航罷工影響旅客4000人　侯友宜呼籲勞資雙方理性協商

▲華航罷工小港機場狀況。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

機師工會華航分會8日凌晨0點宣布，自2月8日上午6:00開始啟動罷工，且工會透露「沒預設罷工截止期限」。8日上午9:00已取消桃園12個航班、高雄6個航班，共18個班次，4000人次受影響。對此，新北市長侯友宜呼籲，勞資雙方理性協商，不要造成國人在春節期間嚴重不便。

侯友宜8日受訪表示，在春節最重要的節日，發生勞資對立談不攏、罷工，造成春節所有返國或出國民眾非常不便，對民眾的傷害，是不可取的，他認為勞資雙方應坐下來好好協商，一切以照顧消費者最大權益，「忍一時退一步，大家都可以海闊天空。」

侯友宜提到，當然有很多議題需要好好思考，例如機師的工時、飛航安全，以及勞工與資方的問題，他建議華航與政府部門應扮演更積極的角色，並且理性協商，互相忍讓，讓這次勞資對立能順利落幕，不要造成消費者、國人在春節期間嚴重的不便。

另一方面，針對華航罷工影響旅客4000人，華航總經理謝世謙8日在記者會中鞠躬道歉，他表示，這次職業工會宣布罷工後，至午前為止，人力調度已獲得多數機師支持，支持對旅客的承諾，完成春節期間疏運；此外，他也請工會盡速回到勞資協商，所有議題都可協商。