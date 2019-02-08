柯媽鬆口「大家挺柯文哲選總統就OK」　學者：白綠合作機率仍存

▲柯文哲、蔡英文 。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲是否角逐2020總統寶座，備受關注。而柯媽何瑞英7日首度鬆口表示，目前柯文哲沒有參選計畫，但「大家要選他，有需要他做，那他當然要認真做」。對此，中山大學政治系教授廖達琪認為，白綠合作機率仍存。

柯媽大年初三下午前往陽明山姜太公道場參拜、發錢母，吸引近百人到場排隊，她向大家拜年，最後入內參拜，替柯文哲祈福。針對柯文哲是否參選總統，柯媽會後受訪表示，現在檯面上許多人講柯文哲要選總統，但都不是柯文哲本人說的，柯文哲也沒有跟她說，況且也不是他們說要選總統就能選，但「大家要選他，有需要他做，那他當然要認真做」。

▲ 柯媽。（資料照／記者陳凱力攝）

據《蘋果日報》報導，廖達琪對此表示，柯文哲的優勢，是目前國民黨尚未整合出人選，高雄市長韓國瑜也沒鬆口說參選，而總統蔡英文民調雖有起色，但也不見得比柯文哲強，且民眾認為誰出來都一樣，對藍綠兩黨的厭惡感、不信任感仍存在，這讓柯文哲有空間。

廖達琪進一步指出，也因為柯文哲非藍非綠，等於沒基本盤，而民進黨應該是由蔡英文競選連任，那柯文哲的支持者與綠營重複度很高，會讓柯文哲的底盤、陸軍都變空的，光靠名聲、網路聲量，不足以支撐總統選舉。

至於白綠是否有合作的可能，廖達琪認為，這次北市立委補選雙方鬧翻，柯文哲與民進黨的關係，目前就像是柯媽所說的互不相欠，但在政治上什麼都有可能，柯文哲可能估算藍營支持者不好拉，蔡英文也擔心藍營力量過強、被韓流氣勢掩蓋，這些都容易促成白綠合作。