華航罷工影響4千人　國民黨團籲勞資雙方以旅客權益為重

▲華航罷工小港機場狀況。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

華航勞資衝突協商破局，桃園機師工會宣佈自8日上午6點起啟動無限期罷工。8日上午9點已取消桃園12個航班、高雄6個航班，共18個班次，4000人次受影響。對此，國民黨團呼籲，勞資雙方，應以旅客權益為重，理性解決爭議，將不便與損失降到最低。

立法院國民黨團指出，華航董事長何煖軒長期以來，漠視華航管理階層違反勞基法和職業安全衛生法、敵視工會等問題，且何煖軒之董事長職務為交通部派任，為何無能解決勞資爭議問題？最後造成消費者權益受到嚴重影響。

國民黨團書記長吳志揚強烈譴責交通部長林佳龍、華航董事長何煖軒，放任罷工事件爆發，同時要求華航高層盡速解決勞資爭議，保障消費者權益，讓民眾能安心順利出國或返家。

▲ 華航機師罷工，董事長何煖軒受訪。（圖／生活中心翻攝）

吳志揚質疑，總統蔡英文曾說過「勞工是民進黨心裏最軟的一塊」，但連泛官股的華航都無法做到維護勞工權益，如何要求廣大中小企業落實？

吳志揚指出，據桃園機師工會資料顯示，何煖軒上任兩年半，中華航空違反勞基法、職業安全衛生法已高達33次，其中包括超時工作，未給予加班費，限制員工特休自主排定權等，顯示華航處處打壓勞工權益，甚至運用法律訴訟打壓工會。

吳志揚呼籲，華航高層應以最大誠意，立即針對工會訴求展開勞資雙方溝通協商，資方應思考改善機師福利，杜絕過勞航班；其次，針對勞資雙方的認知落差，要求交長林佳龍立刻進行危機處理，深入了解工會訴求，要求華航高層積極妥處。

由於目前正值假期尾聲，許多國人要返國收假，也有學生要開學，國民黨團提醒，華航勞資雙方，應以旅客權益為重，理性解決爭議，將不便與損失降到最低。