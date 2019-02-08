朱立倫打麻將「很怕相公」　馬英九發福卡「我永遠18歲」

▲朱立倫在臉書上傳首次打麻將影片，還說打牌過程「超怕當相公」。（圖／翻攝自朱立倫臉書粉專，下同）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前直言「有個相公胡不了牌，不知道還一直打」，意旨4個太陽中，有人已經當「相公」。而前新北市長朱立倫7日在臉書上傳首次打麻將影片，還說打牌過程「超怕當相公」；前總統馬英九過年期間也全台跑透透發福卡，被點名繼續領導台灣時，他還笑說「我永遠十八歲」。

已表態角逐2020總統寶座的朱立倫，除夕到初三都沒有安排公開行程的朱立倫，直到初四才安排走春行程，但過年期間他也沒有閒著。大年初二，朱立倫上傳一張「朱勢大吉」的春聯，除了感謝好友外，也許下新年願望，「國家諸事大吉，天聽民聽。人民過得好，國運自然好！」

▲好友贈朱立倫春聯「朱勢大吉」。

大年初三，朱立倫在臉書上傳自己首次打麻將的短片，先告訴大家他不會打麻將，上了牌桌還要牌友教，一旁有人喊「多繳學費，馬上就會打」，他在抓牌時，本來要多拿一張牌，即時被旁人阻止，於是趕緊細數手中的牌，還說再抓牌就當「相公」了。

朱立倫首次打牌就迅速聽牌，還不時露出笑容，不久下家打出五餅，他立刻喊出「胡牌，謝謝」，一旁牌友不敢相信，他則笑稱「新手打牌還會胡牌」。影片最後「畫面」是朱立倫拿到「發財」這張牌自摸，引人聯想。

▲馬英九發豬年福卡。（圖／馬辦提供）

馬英九卸任總統後人氣不減反漲，春節期間走訪全國各大廟宇祈福參拜，也向民眾拜年、發送限量「旺、福、發、財」豬年福卡。馬英九臉書公布他大年初一走訪台北行天宮、龍山寺等地照片，只見民眾爭睹馬英九風采，讓他身影隱沒在人海之中，人氣之高可見一斑。

大年初一，馬英九先後走訪景美集應廟、行天宮、艋舺龍山寺、松山慈惠堂、松山奉天宮、松山慈佑宮等廟宇發送豬年福卡；初二、初三南下桃園、新竹、苗栗、台南等地各大廟宇向民眾拜年，所到之處萬頭鑽洞，人潮將現場擠得水泄不通；初四當天南下高雄、屏東發福卡；初五北返，將到台中、嘉義和雲林等地；初六則前往三重義天宮和板橋慈惠宮。

▲馬英九關渡宮發紅包 。（圖／記者劉亮亨攝）

大年初三，馬英九上午到關渡宮參拜祈福，關渡宮董事長陳玉坤致詞時，要馬英九繼續出來領導台灣，馬英九轉身笑說「我永遠十八歲」。

值得注意的是，大年初四這天，除了朱立倫在新竹之外，馬英九、國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平也都在高雄參拜祈福，拚場意味濃厚，比人氣也比聲勢。

▲馬英九發送賀年福卡，人潮擠爆現場。（圖／翻攝馬英九臉書）