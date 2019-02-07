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蔡英文除夕法鼓山同框吳敦義　今都在鹿港祈福苦了警察

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▲▼蔡英文、馬英九、吳敦義法鼓山除夕祈福。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文、馬英九、吳敦義除夕在法鼓山祈福。（圖／記者黃國霖攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文7日下午兩點在彰化天后宮發放福袋，但國民黨主席吳敦義，同一時間也在距離100公尺的鹿港新祖宮祈福，兩人除夕才在法鼓山同框，如今又在鹿港強碰，兩人比人氣，卻也苦了警察。

蔡英文7日一早在臉書發文，告知大家她春節參香行程，將走訪各地廟宇，發放「祝福滿滿」新年福袋，大年初三早上在屏東福安宮、德隆宮，下午兩點在彰化天后宮，四點則在南投恆吉宮，初四則在台中、苗栗、新竹參香發福袋。

遲遲未表態是否參選2020總統大選的吳敦義，春節期間全台走春上香祈福，巧的是，他除夕才與蔡英文在法鼓山同框，7日下午在鹿港龍山寺、新祖宮祈福，同一時間，與在天后宮的蔡英文強碰，拚場意味濃厚，兩人比人氣也比聲勢。

值得注意的是，去年退休軍公教人員為年改抗議，以致蔡英文去年春節在彰化南瑤宮發放福袋時，分別遭兩名退伍軍人與退休公務員，佯裝領福袋，當面嗆蔡英文下台，被維安人員當場架離，現場一陣騷動。

因此，蔡英文這次在鹿港天后宮發福袋，警方面臨脫序抗議的壓力，加上蔡英文是國家元首、吳敦義是卸任副總統，都享有交管與維安權利，警方將部署至少500名警力，鹿港與鄰近分局員警必須停休。

▲▼蔡英文初三上午在屏東發福袋。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

▲蔡英文初三上午在屏東發福袋。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

▲▼蔡英文發福袋。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲大年初三，蔡英文上午在屏東發福袋。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲▼蔡英文初三上午在屏東發福袋。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

▲現場人潮擁擠。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

▲▼蔡英文發福袋。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲現場大排長龍。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

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