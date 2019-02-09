懷念！10年前「蒸的大亨堡」無敵好吃　網淚憶：吃起來有澎鬆感

▲小7大享堡的麵包以前是用蒸的。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

陪伴不少人長大的小7，有些膾炙人口的明星商品，其實已經默默熱賣超過10年以上，有些甚至比許多人年紀還大，不僅在當時引爆話題風潮，現在也還是非常受到歡迎。日前還有網友分享， 大亨堡以前是用蒸的超好吃，引起熱議。

日前有網友在PTT上分享說，「下班了要去繳帳單就跟公司小妹一起去711，剛好遇到另一位同事在買大亨堡；打了招呼後我跟小妹說：以前大亨堡麵包是蒸的喔，在熱狗下面有個小抽屜蒸箱，以前覺得拉開超恐怖因為怕被燙到。」

而小妹聽完則用了一個發現新大陸的眼神說，「那這樣就不用再微波了耶！好方便！」原PO接著說，「結果讓我震驚的是...那位同事79年次居然也不知道有蒸箱！還一直說我是上一輩的人，老妹我76年次，記得蒸箱好像是在我小學時候，高中好像就沒再看過了？」

這則PO文也引起不少網友熱議，不少人淚推歷史回憶，「我83，也懷念以前用蒸ㄉQQ」、「以前用蒸的大亨麵包多鬆軟」、「以前有蒸的，我還會專門買他的麵包來吃」、「我80的，蒸的比較好吃」、「蒸的口感比較濕潤耶」、「用蒸的比較好吃」、「喜歡用蒸的，麵包很好吃」。

不過，也有網友覺得用蒸的不好吃，「水蒸氣因為開開關關變成水，滴到麵包上，麵包賣相就毀了」、「有時候蒸太久麵包變很軟爛」、「蒸的如果沒人買放太久就要報廢了」其中，還有網友說現在有些門市還有在賣，「我家附近還有蒸的啊！在高鐵裡面」 、「輔大還有用蒸的」 。

小7大亨堡於1989年推出，是許多人從小吃到大的美食，而業者去年還引進「可頌大亨堡」新吃法，使用主打24層酥脆口感的可頌堡體，再搭配熱狗食用，堪稱隱藏版美食，吸引不少網友嘗鮮。據小7統計，大亨堡去年熱銷超過3300萬個。

除了大享堡熱銷超過10年，小7的「佛蒙特咖哩飯」、「爪哇咖哩飯」，以及御飯糰和關東煮等，同樣熱銷超過10年以上。小7表示，於1994年推出全台首見18℃日式三角形飯糰，1997年註冊為「御飯糰」品牌，首推肉鬆、鮪魚飯糰，成為至今經典不敗的口味，每年更有超過1.2億人次購買。