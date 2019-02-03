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地基主愛吃雞腿便當！小7除夕「便當賣翻5倍」還能提前預購

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超商微波食品。（圖／記者曾婉婷攝）

▲超商微波食品是外食族的便利好選擇。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

拜拜是台灣人的傳統習俗，每到農曆年節，許多家庭或公司行號會拜拜，從尾牙一路拜到元宵節。其中，除夕要拜的是地基主，而且傳說中地基主喜愛雞腿，故會以雞腿奉祀。不過，因應現代社會習慣加上除夕當天有許多店家休息，所以有不少消費者都會去24小時營業的超商買便當。

每年到了除夕這一天的白天下午1點至5點，除了祭拜家神祖先外，許多人都會拜一下地基主，祈求帶來好運與順遂。因為地基主是住宅守護靈，在台灣信仰率極高，不只住宅會拜，許多公司行號、公家機關也會祭拜。

▲▼超商除夕便當熱銷 。（圖／業者提供）

傳說地基主喜愛雞腿，故必會以雞腿奉祀。不過，因應現代社會習慣，超商販售的雞腿便當成了最方便的祭祀供品，且祭拜地基主一般必須在日落前拜完。其中，像是小7除夕當天的雞腿便當更是賣翻5倍，成了另類商機。

小7表示，根據去年銷售數據統計，除夕當天奮起湖便當銷量可較前一周成長4倍以上，帶動相關業績成長3成，尤其以台北、桃園、苗栗最熱賣，狂銷5～6倍，甚至有些住宅區的門市還會有消費者提前向門市預購。

小7指出，除夕當天有許多店家休息，所以不少消費者會到門市購買奮起湖便當拜地基主。因此，看準雞腿便當商機，鎖定住宅、商業型門市，雞腿便當備貨量增加4倍左右，包含「經典奮起湖便當」、「奮起湖雙拼便當」等。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,地基主,拜拜,便當,雞腿便當,初一,除夕

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