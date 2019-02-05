全台28家「特色超商」懶人包一次收藏！蠟筆造型城堡小7必拍美照打卡

記者曾婉婷／綜合報導

今年春節假期多達9天，許多民眾早已規劃好行程，而全台超過一萬多家的便利商店也成為國人在過年返鄉、出遊不可或缺的好夥伴。對此，本篇即整理了全台各地共28家特色超商，甚至連外島也有，提供給消費者出遊參考。

北台灣

1.小7新北市愛琴灣門市（新北市淡水區濱海路一段430、432號）

門市位於淡海新市鎮，座位區採用希臘海洋風格，規劃藍色系的壁板及海洋系列的掛圖，搭配吊燈及座椅，營造浪漫的海洋氣息。

2.小7桃園映竹門市（桃園市蘆竹區南竹路四段250號）

高達兩層樓高的城堡造型門市首度在桃園亮相，頂樓還有OPEN！小將駐守，門市還貼心設計3D彩繪牆提供民眾拍照，到了晚上燈光亮起，彷彿像是開啟了嘉年華會般。

3.小7宜蘭蜡藝館門市（宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號）

門市位於宜蘭蜡藝蠟筆城堡新館旁，是全台唯一蠟筆造型的門市，座位區使用圓弧造型打造，天花板搭配彩色的吊燈以及彩繪牆，全門市都有OPEN家族陪伴，成為全家一起出遊的首選！

4.全家石碇國道店（新北市石碇區文山路一段6號）

天花板採用柔和的翠綠色系，搭配黃、藍與白色的燈籠，再加上天花板採光罩，陽光自然灑落，讓人彷彿置身綠野一般舒服。

5.全家敦新店（台北市大安區敦安里仁愛路四段112巷5號）

首家全家Let’s Café旗艦店設有48個座席，以沙發、高吧桌、大長桌混搭成隨心所欲的咖啡館氣氛，內部空間更是採用低彩度灰、白、海軍藍的高雅「莫蘭迪」色系，風格典雅。

6.全家苗栗獅潭店（苗栗縣獅潭鄉新店150之6號）

店長在窗戶上豪邁的掛上一台競賽型自行車，供顧客賞玩，窗台上還設計成迷你版雙線道馬路，放上排隊的肖像動物集點商品，連牆上的動物繪畫都在騎單車，就是要把店舖打造成街頭單車風！

7.OK華泰中壢門市（桃園市中壢區春德路169號之802櫃位）

運用鐵件、造型吊燈、與彩色木紋椅，簡約詮釋的餐廳酒吧氛圍，抑或是水泥牆面搭配手繪畫風，替超商門市營造屬於工業風餐廳的輕盈視覺意象，該門市是打卡拍照的熱門景點。

8.OK八里左岸門市（新北市八里區觀海大道37號）

OK超商八里左岸門市以淡水河畔咖啡廳為設計概念，遊客可以沿河邊騎腳踏車過後，來到門市中邊享受熱食咖啡，濃濃工業文青風格門市，可邊欣賞淡水河畔的夕陽，邊感受寧靜愜意的氛圍。

9.OK台中國圖門市（台中市南區五權南路100號）

位於台中的OK超商國圖門市是一間書香氣息濃厚的特色店，獨家配有閱覽空間。室內採用明亮穿透感的設計工法，營造閱讀空間的寬闊視野，外觀簡單俐落，帶有些許年輕活潑潑的意象。

10.OK台北北門門市（台北市中正區忠孝西路1段122號）

整體的設計概念保留北門城牆與磚瓦風格，以原木質感再混搭高彩跳色並結合現代鐵作、鉚釘等元素，新舊時空相遇的完美結合。另外，店外還有專有北門最佳拍攝點，假日甚至有遊客搶著排隊。

11.萊爾富交大門市（新竹市東區大學路1001號）

該門市具有「互動科技體驗、大數據統計與門市工作減量」三大特色，主打「盤點自走車、才積辨識、人臉辨識、熱區偵測、人流偵測、互動看板與電子標籤」共7項科技應用技術。

12.萊爾富貓空門市（台北市文山區指南路三段38巷35號）

於纜車貓空站的出口，不僅休憩區設計貓空纜車主題牆面，不僅提供民眾小憩區域，也可步出門市外的平台，俯瞰貓空茶園景色，成為民眾等待搭纜車的休憩點。

13.萊爾富小貓熊門市（台北市文山區新光路二段30號）

位於木柵動物園的小貓熊區旁，因此以Ｑ版造型的小貓熊為設計主題，規劃露天咖啡座的休憩空間，並販售許多獨賣的小貓熊造型商品，打造與眾不同的專屬特色店。

14.萊爾富美堤門市（新北市三重區241二重疏洪道疏洪十六路重新橋下）

貨櫃屋萊爾富造型如同樂高積木，自然融入當地地貌，成為極具貨櫃風格的新景點，並提供運動民眾、單車族與重新橋下的跳蚤市場人潮的舒適購物空間。

15.萊爾富高原門市（桃園市龍潭區中原路三段53號）

臨近小人國樂園的高原店，是第一間童話風格的特色超商，其座位區以「愛麗絲夢遊仙境」為彩繪牆的設計主題，搖身一變成為充滿繽紛色彩，讓遊客採買商品與拍照打卡。

中台灣

16.小7台中港務門市（台中市梧棲區中二路與中橫一路交叉口）

門市內外都精心打造海洋風格的3D彩繪牆，不僅天花板、座位區結合在地海洋特色，就連門市外也設計彩繪消波塊，首次成為超商裝飾品。

17.全家大里成功店（台中市大里區成功路547號）

位在溫水游泳池旁，休憩區可以觀賞到室內溫水游泳池的景觀，而且店內牆壁裝潢、繪畫，更是把泳者的跳水泳姿，拆解成連續步驟，趣味十足！

18.全家仁愛高山青店（南投縣仁愛鄉信義巷34之6號）

坐落在原鄉，因此店內裝潢放上許多原民圖騰，讓店內氛圍更有在地意象。

南台灣

19.小7高雄亞新灣門市（高雄市前鎮區林森四路255號）

門市二樓座位區特別挑高7米，更能呈現白天光影，讓空間擁有舒適的氛圍，座位區的桌椅設計簡約，更能讓光線凸顯出獨特的戲劇感。

20.小7屏東鵝鑾鼻門市（屏東縣恆春鎮鵝鑾里鵝鑾路245.247.249.257號）

全台最南端門市，座位區更以鵝鑾鼻燈塔為主題打造，門市對面還有OPEN！小將的人像佇立，成為超吸睛的打卡標誌。

21.OK嘉義站前門市（嘉義市西區中山路518號）

OK超商嘉義站前店與一般車站門市不同的是，這裡的門市空間寬敞，採用類霍格華茲風的磚石牆面設計，濃濃的書卷味又帶點個性，喜歡閱讀的朋友來到嘉義站一定不能錯過。

22.OK高雄駁二門市（高雄市鹽埕區大義街21號）

高雄駁二特區中的新型態門市，採近年很受歡迎的工業風設計，以紅黑配色配上懷舊磚牆為外觀，內部則以水泥牆面裝潢，打造出最潮的高雄駁二藝術門市。

23.OK高雄美術館門市（高雄市鼓山區馬卡道路352號1樓）

搭配美術館的藝術氣息，外觀上採個性化耐看風，黑紅的設計保留OK超商品牌的紅，將底色改由黑色配製，高雅而大方。1樓配有沙發區，顧客消費之餘也能在此休息欣賞風景。

東台灣

24.小7花蓮吉濱門市（花蓮市南濱路一段651號）

座位區以「海底世界」為主題打造的吉濱門市，長廊搭配上方的情境吊燈，彷彿身處在海洋一般，加上門市精心的設計，提供民眾拍照、打卡專區，吸引不少民眾拜訪。

25.小7花蓮新廉瀚門市（花蓮縣新城鄉新興路28號30號）

位於花蓮的新廉瀚門市，門市結合兼具藝術與實用的傳統原住民文創織物，創造差異化行銷，使門市成為遊客必玩的景點，其中門市設置文創小物展示台，更是到店消費的顧客必參觀之處，更將門市壁面改造成為博物館展示迴廊，介紹太魯閣族文化，讓新廉瀚門市成功成為花蓮必遊景點之一！

26.小7台東金倫門市（台東縣太麻里鄉金崙村金崙路262號262-1號）

金倫門市位於台東金崙溫泉區，門市座位區使用木頭打造，還精心設計親子空間，特別使用蛋黃主題打造，吸引許多家庭多會泡完溫泉再到門市休憩、拍照。

外島

27.澎湖北岸門市（澎湖縣馬公市新店路359號一樓）

北岸門市位於澎湖馬公市，設計上以海洋風格為發想主題，並運用清爽的淡藍色系及相關海洋意象，不論晝夜皆能呈現出優雅的海洋客席區。

28.萊爾富金航店（金門縣金湖鎮尚義機場2號）

門市以金門特殊閩南式建築為設計理念與元素，燕尾脊、風獅爺、莒光樓等知名特色與景點也都融入其中，不僅成為到訪金門旅人的打卡新地標，同時也為航空站注入熱鬧氛圍與購物人潮。