深夜換不到零錢秒變暴怒男　「亮菜刀」狠嗆小7店員：我記住你了

記者陳玉／彰化報導

彰化1名小7店員向臉書《爆料公社》私訊3段影片，指出有2名男子6日凌晨來買菸並想換零錢，但店員說零錢不足沒辦法換，對方竟暴怒直嗆「我記住你了！」，更回到機車上拿菜刀示威，但聽到店員已經報警就馬上落跑；對此警方表示，已調閱監視器以車追人，掌握到持刀男子身份，目前仍在追緝中。

▲彰化紅衣男深夜換不到零錢，竟嗆聲店員還亮菜刀恐嚇。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



店員表示，6日凌晨4點多，2名男子前來買菸並說想換零錢，他向對方表示零錢不足無法更換，未料其中1名身穿紅色上衣的男子開始情緒失控，先甩丟手上沒結帳的煙盒在櫃台，再大聲嗆聲，當下立即報警處理，對方更2次直言「我記住你了」，便要離開店裡。

▲店員告知零錢不足無法更換，紅衣男竟1秒暴怒甩菸盒、大嗆「我記住你了！」等語。



店員追上前想阻止紅衣男離去，沒想到他從機車籃子前拿出菜刀示威，店員見狀大喊「我已經報警了不要走」，對方聽到後馬上催油門落跑；店員也說明，對方在進入店內前有甩安全帽的行為，更聞到有其身上有酒味，懷疑對方喝醉，希望其他門市要多加注意，隨身帶菜刀到處走太危險了。

《ETtoday新聞雲》記者致電警方查證，彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，6日接獲該店員報案後，經調閱監視器以車追人，已掌握到嫌疑男子身份，目前仍在追查中，待男子到案後，才能釐清該亮刀行為是否涉及恐嚇或社會秩序維護法。

▲該店員事後PO文爆料公社，希望其他同業能夠注意該持刀男子出沒。