　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

深夜換不到零錢秒變暴怒男　「亮菜刀」狠嗆小7店員：我記住你了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳玉／彰化報導

彰化1名小7店員向臉書《爆料公社》私訊3段影片，指出有2名男子6日凌晨來買菸並想換零錢，但店員說零錢不足沒辦法換，對方竟暴怒直嗆「我記住你了！」，更回到機車上拿菜刀示威，但聽到店員已經報警就馬上落跑；對此警方表示，已調閱監視器以車追人，掌握到持刀男子身份，目前仍在追緝中。

▲▼彰化紅衣男換不到零錢亮刀恐嚇店員。（圖／翻攝自爆料公社）

▲彰化紅衣男深夜換不到零錢，竟嗆聲店員還亮菜刀恐嚇。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

店員表示，6日凌晨4點多，2名男子前來買菸並說想換零錢，他向對方表示零錢不足無法更換，未料其中1名身穿紅色上衣的男子開始情緒失控，先甩丟手上沒結帳的煙盒在櫃台，再大聲嗆聲，當下立即報警處理，對方更2次直言「我記住你了」，便要離開店裡。

▲▼彰化紅衣男換不到零錢亮刀恐嚇店員。（圖／翻攝自爆料公社）

▲店員告知零錢不足無法更換，紅衣男竟1秒暴怒甩菸盒、大嗆「我記住你了！」等語。

店員追上前想阻止紅衣男離去，沒想到他從機車籃子前拿出菜刀示威，店員見狀大喊「我已經報警了不要走」，對方聽到後馬上催油門落跑；店員也說明，對方在進入店內前有甩安全帽的行為，更聞到有其身上有酒味，懷疑對方喝醉，希望其他門市要多加注意，隨身帶菜刀到處走太危險了。

《ETtoday新聞雲》記者致電警方查證，彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，6日接獲該店員報案後，經調閱監視器以車追人，已掌握到嫌疑男子身份，目前仍在追查中，待男子到案後，才能釐清該亮刀行為是否涉及恐嚇或社會秩序維護法。

▲▼彰化紅衣男換不到零錢亮刀恐嚇店員。（圖／翻攝自爆料公社）

▲該店員事後PO文爆料公社，希望其他同業能夠注意該持刀男子出沒。

ET快訊
世大運／李智凱鞍馬完美摘金　霸氣二連霸！
2歲女兒被咬！他怒抓西施犬「12樓丟下」狠嗆飼主：去1樓找吧
中職史上第二人！首打席敲出安打　彭政閔生涯2000安達陣

關鍵字：彰化,超商,亮刀

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家人苦瞞91歲嬤：拖一天是一天　承翰媽求「嚴懲兇嫌」：不然沒人敢當警察

深夜換不到零錢秒變暴怒男　「亮菜刀」狠嗆小7店員：我記住你了

台中受虐女童能握手了！媽許下生日願望：能像一般孩子一樣長大

鐵路殺警嫌首次會客！家屬探視10分鐘　鄭嫌頻嚷：有人要害死我

刀抵江惠劫財、酒駕撞死孝子都由他辯護　名律師賣違建屋慘淪通緝犯

流浪狗誤闖入公司！男抓起「丟排水溝」害命　遭判拘役40天

車內「交疊Play」！小三坐上面激動搖擺...正宮驚見怒告　她瞎喊：我有痔瘡

懷疑豐原老農偷電纜！資收毒蟲「怒拔槍射左大腿」　逃24hrs住家落網

快訊／北市詔安街天主教堂男子墜樓！　警封鎖現場調查中

1秒閃過垃圾車大輪　擦撞移動式神主牌...網驚：差點爆頭

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

男子不滿看泌尿科被觸診 竟持球棒返回診間痛毆醫師

家人苦瞞91歲嬤：拖一天是一天　承翰媽求「嚴懲兇嫌」：不然沒人敢當警察

深夜換不到零錢秒變暴怒男　「亮菜刀」狠嗆小7店員：我記住你了

台中受虐女童能握手了！媽許下生日願望：能像一般孩子一樣長大

鐵路殺警嫌首次會客！家屬探視10分鐘　鄭嫌頻嚷：有人要害死我

刀抵江惠劫財、酒駕撞死孝子都由他辯護　名律師賣違建屋慘淪通緝犯

流浪狗誤闖入公司！男抓起「丟排水溝」害命　遭判拘役40天

車內「交疊Play」！小三坐上面激動搖擺...正宮驚見怒告　她瞎喊：我有痔瘡

懷疑豐原老農偷電纜！資收毒蟲「怒拔槍射左大腿」　逃24hrs住家落網

快訊／北市詔安街天主教堂男子墜樓！　警封鎖現場調查中

1秒閃過垃圾車大輪　擦撞移動式神主牌...網驚：差點爆頭

台灣開賣！最頂級Macbook Pro「i9+4TB」版　21.2萬元考驗果粉信仰

「鼻口狂滲血！」牛奶製造商社長幫整理牛舍　慘遭失控乳牛撞死

孫盛希超誠實：金曲後有漲價！　「漲一點點，不敢貪心」

解婕翎新莊看80坪房...殺價200萬元遭嗆「買不起就不要買」：好兇！

網路溫度計：蔡英文「好評影響力」第199名　只贏過這個人…

世大運／李智凱鞍馬完美摘金　霸氣二連霸！

對雷納德只有感謝　暴龍教頭：不能責備想回家的人

每月多繳600元水費　基隆別墅社區漏掉10座游泳池

家人苦瞞91歲嬤：拖一天是一天　承翰媽求「嚴懲兇嫌」：不然沒人敢當警察

3歲愛女學「7種才藝」　藍鈞天曝驚人教育費：一個禮拜就要3萬

社會熱門新聞

狼師惡行起底　喝令女學生：給我..

30歲副機師撞爆頭亡　媽坐殯儀..

車格內機車被「鬼移車」+1張罰..

林志成撇放鳥再嗆：輸了退出運動..

她「跟老闆壞壞」200次　爆料..

天秤座男性騷擾　賞車21分鐘出..

李承翰救全車　乘客目擊殺警全程

北捷中正紀念堂站　烏龍傳男子持..

朱學恒曝真實社會扭曲真相：誰在..

湖內深夜工廠大火　濃煙竄天

背景曝光！小三怒下藥「橡皮筋綁..

愛狗被台電男輾2次慘死　網氣炸..

湖口休息站　男中4刀反鎖廁間

忠犬死守主人喪命　修復師巧手恢..

更多熱門

相關新聞

超商店員按摩！爽臉法鬥每天都來

「馬麻，按摩師姐姐在等我了啦！」住在台北市大同區的法鬥弟弟「君根」非常喜歡外出散步，只要夏天一到，牠就會指定要到附近的超商巡視一回，而媽媽還發現，其實君根不只是為了冷氣而來，超商店員的超專業手法按摩也是吸引牠的重點之一，瞧牠一臉享受的模樣，可見牠有多喜歡這項服務呢！

彰化大樓下20年磁磚雨　像打馬賽克

莽男遭嗆持雙節棍爆打　練家子怕傷人默忍痛

網最愛「鐵觀音霜淇淋」強勢回歸！全家限定中部販售

22歲女警遭撞截肢！超速男僅被判6月

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

狼師惡行起底　喝令女學生：給我脫

還手算我輸！練喻軒再提5點嗆館長

煎餅1千被鬧場　甜品店3聲明回敬

謝忻神隱1月曬破碎酒瓶：hopeless romantic

肯德基炸雞日　9塊雞桶下殺309元

30歲副機師撞爆頭亡　媽坐殯儀館痛哭

館長時限到！林志成：8/18空手開戰

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！

丁國琳狂傳「爆乳泳裝照」給軍中KID

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！

大眼妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻！

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她傻住

林志成黑歷史起底　雙斧頭砍司法院

更多

最夯影音

更多

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面