超商驚現「真的廚師」現做料理！火鍋、義大利麵、燉飯通通吃得到

▲全家開設首家超商餐廳。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

首家超商餐廳前進南台灣！因應長期人口變化及生活型態趨勢，全家便利商店繼與天和鮮物推出超市複合店型後，雙方再次攜手於高雄開設首間超商餐廳，最大特色為廚師駐店，並運用天和鮮物食材推出現點現做料理，像是鍋物、義大利麵、燉飯等都能吃到。



針對人口熟齡化、便利家庭生鮮需求日增，全家4年前與天和鮮物策略合作推出超市複合店型，導入熟食、便當、果汁、有機蔬菜等特色商組，其中冷凍商品、鮮食調理為兩大熱銷品類，並帶動業績較一般店成長2成。

因此，全家再與天和鮮物深化合作，將零售通路便利性與天和鮮物供應鏈機能相互結合，以超商+餐廳概念推出天誠店，讓消費者到店就可購物、用餐，達到共帶來客之效。而餐點方面則有別以往便利商店微波加熱餐點，推出鍋類、義大利麵、焗烤等20多項特色餐點，整體價格帶約60～480元。

全家指出，天誠店近高雄美術館商圈，門市坪數近百坪，其中用餐區即高達43坪，並特別規劃約60個座位數，為目前座位數最多的店舖。另還主打食材健康有機、現點現做，烹飪過程安心看得見，將可成為消費者購物、用餐新選擇。未來也將再推出歐風早午餐。

另外，被網友稱為「現代版柑仔店」的美廉社，日前也在台北內湖開了超商結合餐廳的新店型，強調販售現點現做餐點，例如三明治、便當，甚至連現榨精釀生啤酒都買得到。

三商集團旗下三商家購斥資2000萬元，成立全新品牌「美廉城超SimpleCITYMart」，鎖定20至30歲年輕族群，店內以超商雜貨加上餐廳現做餐點為主，包含上午現做三明治到中午、晚上的現做便當，還有提供咖啡、酒類、沙瓦等飲品販售，價格落在100元～200元間。

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