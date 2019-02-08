華航讚機師堅守崗位！罷工影響「少2200人」　明再開虎航加班機

記者曹悅華／台北報導

華航稍早說明，針對桃園市機師職業工會罷工行動，經啟動緊急應變機制，原預估今（8）到明（9）日受影響航班為24班次，受影響旅客近4千人，因多名機師同仁堅守工作崗位，多航班恢復派飛，統計今日取消航班降為13班次，受影響旅客降至1800人，少了至少2200人。

▲據統計，今受華航機師罷工影響的旅客降至1800人。（圖／記者林敬旻攝）

華航表示，明將繼續優先調度可用人力及航機，同時請台灣虎航加班機，協調他航放大機型，儘速疏運旅客。對於旅客行程，華航一定會負責妥善安排，請旅客不要擔心。

▲機師工會今凌晨0時宣布，上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。（圖／記者林敬旻攝）

工會在今天凌晨0時宣布，自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機，影響飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等多個航班停飛。

工會上午召開記者會說明，提出改善疲勞航班等5項訴求，也呼籲最大股東交通部出面解決爭議，盡快敦促華航回應工會訴求，才能越快讓罷工行動落幕，「工會絕對不可能為了罷工而罷工，然而，在工會訴求未能獲得真正具體回應之前，工會也絕對不可能輕易停止罷工。」