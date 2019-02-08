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華航讚機師堅守崗位！罷工影響「少2200人」　明再開虎航加班機

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記者曹悅華／台北報導

華航稍早說明，針對桃園市機師職業工會罷工行動，經啟動緊急應變機制，原預估今（8）到明（9）日受影響航班為24班次，受影響旅客近4千人，因多名機師同仁堅守工作崗位，多航班恢復派飛，統計今日取消航班降為13班次，受影響旅客降至1800人，少了至少2200人。

▲▼華航機師罷工抗議，早上飛往羽田班機正常起飛。（圖／記者林敬旻攝）

▲據統計，今受華航機師罷工影響的旅客降至1800人。（圖／記者林敬旻攝）

華航表示，明將繼續優先調度可用人力及航機，同時請台灣虎航加班機，協調他航放大機型，儘速疏運旅客。對於旅客行程，華航一定會負責妥善安排，請旅客不要擔心。

▲▼機師工會理事長李信燕帶領罷工華航機師於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲機師工會今凌晨0時宣布，上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。（圖／記者林敬旻攝）

工會在今天凌晨0時宣布，自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機，影響飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等多個航班停飛。

工會上午召開記者會說明，提出改善疲勞航班等5項訴求，也呼籲最大股東交通部出面解決爭議，盡快敦促華航回應工會訴求，才能越快讓罷工行動落幕，「工會絕對不可能為了罷工而罷工，然而，在工會訴求未能獲得真正具體回應之前，工會也絕對不可能輕易停止罷工。」

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