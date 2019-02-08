華航第一線淚揭「睡5hrs被抓飛」心酸！疲勞駕駛終釀機師罷工

▲機師工會在記者會上指出，所有訴求中以「改善疲勞航班」最為重視。（圖／記者呂佳賢攝，僅做示意圖使用）

記者曹悅華／台北報導

華航機師工會今（8）天清晨6時正式啟動罷工，在上午記者會提到的5大訴求中，尤其以「改善疲勞航班」最為重視，主張華航應增派長程人力，以減輕過勞問題，華航則回應目前機師派遣不僅合乎法令甚至優於法令，不過稍早就有一名第一線同仁用自身經歷打臉，透露睡不到5小時就被公司抓飛的辛酸。

從機師工會提供的截圖可以看到，833曼谷來回航班是惡名昭彰的疲勞航班，凌晨5點要到公司，當日來回工時超過連續10小時，這個航班空服員可以在飛行中輪休，但飛行員只有2位派遣，必須保持連續10小時專注力。

該機師回憶，有一次早上6點開始到半夜的待命，前一天晚上接近11點時接到電話，說要抓飛隔日833，因為公司規定抓飛不能拒絕，所以馬上答應，結果掛電話才體認到，只能再睡不到5小時就要去上班，當天他們前艙兩個人都是半夜被抓飛，且都睡不到5小時，公司又規定待命不能拒絕，否則會受到懲處，反映給公司組員派遣部，只得到一切合法的回覆。

▲機師吐露自己被抓飛的辛酸經歷。（圖／機師工會提供）

由上述機師的親身經驗，機師工會更加體認到降低疲勞航班的重要性，工會說明，根據航空器飛航作業管理規則（AOR）第38條規範，2人一組的標準飛航組員國際航線可連續執勤14小時，3人一組可一次可連續執勤18小時，雙飛航組員（4人一組）則可連續執勤24小時。

但是機師工會理事陳蓓蓓表示，AOR規範的是最低標準，「就跟勞基法一樣是最低標準」。她以「夜間名古屋航班」為例，凌晨2:50起飛，台北凌晨12:25接車；落地之後空服員下機休息，機師卻要繼續整裝飛回台灣，抵台的時間是下午12點40分，已經連續進行12小時的工作，卻僅有2人派遣。

▲機師工會認為，同仁的疲勞是長時間累積下來的。（圖／記者林敬旻攝）

陳蓓蓓以自身經歷說明，疲勞是長時間累積下來的，即使她日前睡了12小時，開車時都還會有睡意襲來，相當危險，「這就是人的生理反應」。她表示，許多人抨擊機師「拿這麼多錢卻愛做不做」，但值勤的價值在於「把旅客安全地送到目的地」，並不代表可以過勞工作。

工會此次提出改善方案，要求公司「長程航班8小時以上3人派遣，12小時以上4人派遣」，表示一切都是為了飛航安全，但公司明明有人力卻不願改善。對於機師工會的訴求，華航則是表示「若改善疲勞航班管理成12小時以上派4位機師，8小時以上派3位機師，將大幅提高公司人事成本，嚴重影響公司競爭力。」