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快訊／才剛執勤完就趕來！華航機師挺罷工突倒地...「我剛睡著」

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▲▼機師工會華航分會罷工，有人昏倒。（圖／記者呂佳賢攝）

▲機師挺罷工倒地：「我剛差點睡著」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曹悅華／台北報導

機師工會華航分會今（8日）天凌晨宣布，自上午6時開始於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工，目前統計，已癱瘓20航班，受影響旅客約4千人，工會9時也召開記者會說明，提出5項要求和希望最大股東交通部出面說明，進行到一半突然有聲援機師倒地，記者進一步詢問狀況僅回應「沒事沒事我剛睡著」，表明自己剛值勤完，為了挺罷工再累也決定響應。

機師工會華航分會8日凌晨0時宣布，自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機，等同於罷工成功。因為機師工作時間是起飛前一個半小時開始算，所以以桃園機場來說，7時30分後起飛的班機都是在罷工的範圍內。據了解，華航春節期間每日約有近200班航班，預計有700名以上會員響應罷工。

在工會宣布啟動罷工後4小時，華航也緊急在官網成立機師罷工說明專區，說明退票或改期等旅客權益事項，也一併公布飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等航班停飛。

▲▼華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼華航機師、機師工會松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

工會今天9時召開記者會說明，理事長李信燕表示，要求最大股東交通部出面解決爭議。工會強調，對於影響社會大眾行程感到非常遺憾，但工會也是迫不得已，因為華航現在還在牽拖訴求跟放寬酒測有關，認為這樣的言論非常惡劣，而會讓狀況急轉直下便是因為疲勞航班的改善，華航到現在口口聲聲說是最低標準，但工會認為國際長程航班疲勞航班裡面是必須增派人力的，如果加上前幾小時報到時間，機師很有可能連續工作超過11、12小時，尤其在狹小的座艙中，有積累疲勞的疑慮。

工會指出，1月16日在跟華航會談，資方態度跟昨天一樣，都是說會增加人力成本，影響公司競爭力，究竟是飛行員的分安和所有旅客的安全比較重要？還是公司的競爭力跟人力成本比較重要？工會認為是沒有任何妥協的空間，強調到昨天交通部跟勞動部介入後，華航資方提出的還是一樣說詞，包括改善飛安、國籍機師訴求，都沒有任何回應跟讓步，這是昨天凌晨0點宣布罷工的主要原因。

工會也提出5項訴求，包括疲勞航班改善、國籍升遷管道變透明、重啟招募國籍飛行員、罷工行為結束之後不准公司秋後算帳且對工會採取友善態度，不適任高層得汰換且不得任管理職、比照長榮航空13個月。
 

ET快訊
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