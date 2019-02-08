影／150機師怒罷工！　華航董座視察桃機：法律不是我何某可改變

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生活中心／台北報導

機師工會華航分會8日0點臨時宣布，上午06:00開始啟動「無限期罷工」，松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發航班將受影響，據統計飛往香港、日本、洛杉磯、馬尼拉、曼谷等18航班班機停飛，已繳交檢定證的機師也突破150人，稍早華航董事長現身桃機，就法律層面表示「不是我何某可以改變」，目前就是以旅客權益為主，希望罷工可以盡早落幕。

何煖軒稍早視察桃機時提到，法律規定不是我們可以作主的，當然這部分要體諒，交給法律，不是說何某人可以改變法律，希望盡快落幕，會以旅客權益為主，同時說到目前為止見不到工會的人，工會的訴求讓團隊去談，不希望再節外生枝，並呼籲大家坐下來談，認為沒有不能談的東西。

▲華航董事長何煖軒稍早視察桃機時回應機師罷工一事。（圖／生活中心翻攝）

另外，何煖軒在看到運務人員堅守兩座航廈工作崗位，提到地勤都是無名英雄，表現讓人感動，一定會照顧他們，也希望旅客繼續支持華航。

機師工會華航分會8日凌晨0時宣布，自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機，等同於罷工成功。因為機師工作時間是起飛前一個半小時開始算，所以以桃園機場來說，7時30分後起飛的班機都是在罷工的範圍內。據了解，華航春節期間每日約有近200班航班，預計有700名以上會員響應罷工。

▲▼華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）