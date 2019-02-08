年初四總統蔡英文拱天宮參拜　縣長徐耀昌陪同祈福

▲總統蔡英文抵達通霄鎮拱天宮參拜，苗栗縣長徐耀昌全程陪同祈福。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

蔡英文總統8日中午11時20分許，到以徒步進香聞名的拱天宮，苗栗縣長徐耀昌、副縣長鄧桂菊及秘書長陳斌山，率同局處首長歡迎蔡總統，民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿、立委羅致政及多位地方政要也同行，並與管理委員會主委洪文華、總幹事陳春發及幹部虔誠向媽祖參拜，祈求國運昌隆。

▲總統蔡英文抵達拱天宮，與民眾一一握手，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

蔡英文總統隨後在拱天宮前廣場發放新春福袋，第一位到場排隊的是在地71歲的彭老太太，她清晨5點多就徒步半個多小時到拱天宮等候，雖然等了5、6小時才領到福袋，但是「值得、很高興」，其他鄉親也陸續領到福袋，只可惜人潮多且受限時間，鄉親只能領到福袋，無緣和總統握手或合影留念。

白沙屯媽祖每年徒步前往雲林北港朝天宮進香，早為全台宗教盛事，全程來回約400公里，沿途路線皆由媽祖指引，行蹤飄忽不定、神蹟不斷 ，每年吸引數萬名信徒跟隨，行政院文建會2010年已將其列入無形文化資產。今年進香活動，元月20日已由值年爐主擲筊，經過媽祖聖意應允後，確定國曆4月8日凌晨出發，4月17日回宮安座，全程為期10天。

▲▼蔡英文總統在廣場發放小紅包，不論大人或小孩，都眉開眼笑。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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