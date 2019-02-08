平時不聯絡！前同事一過年「想帶孩子拜年」　她怨現實...網祭「巧克力」解套

▲過年紅包要包多少、該包給誰，各種禮俗人情課題一直沒有標準答案。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／綜合報導

過年各種人情禮數真的是一門學問，其中紅包的金額更是許多民眾不愛過年的主因之一。一位網友日前就在臉書表示自己有位不太聯絡的「前同事」，自從生了小孩之後，每到過年就突然「熱情」表示要帶孩子來拜年，讓人不得不聯想到是為了「討紅包」。貼文一出也引發網友熱議，紛紛提出解套方法。

一位網友日前在臉書「爆怨公社」發文表示，自己以前有位交情還不錯的同事，在對方結婚之後就幾乎沒聯絡了，只有在「很特殊」的日子時才會主動聯繫，像是生小孩或是過年，不免讓人聯想到是不是為了要禮物和紅包。原po表示，他們平時是連Line都不會聊的關係，但是對方孩子出生後，只要一到過年，就會說想帶小孩去她家拜年。

原po表示，前同事是家庭主婦，所以應該不會是網友質疑的「平時沒空拜訪」那樣，而且對方如果聯絡不上她，還會轉而找到原po姐姐。她表示自己並不是計較1、2包的紅包，而是覺得「是不是太現實了」，所以每次都回說自己過年不在家，婉拒同事來訪。

▲天真的小朋友常一拿到紅包，就立刻看有多少錢。示意圖，與本文當事人無關。（圖／CFP）

po文一出，網友表示，「直接回要出門不在家」、「過年真的是照妖鏡」、「標準的年獸」、「超現實不喜歡」、「同事的要包紅包？」、「包個200意思意思」。

其他網友則是認為如果不包紅包，一般人應該也不會主動討，不如就答應對方要求，「如果她教小孩說『新年快樂紅包拿來』，就給一個裡面裝金幣巧克力或糖果的紅包，往後幾年就不會來煩你了~」、「拒絕也是一種請求，有些人的小聰明需要明說，不用暗示！」、「來就讓他來，就坐坐聊天，不用包給他」、「下次就忘了包，或說紅包剛好發完了，看她之後還會不會再聯絡就知道了！？」

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