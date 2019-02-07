過年像夏天！梧棲30.2度破42年來2月新高　明起北台灣轉濕涼↓10度

▲彭啟明指出，今天是年節最溫暖的一天。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

氣象達人彭啟明7日在臉書指出，「今天是年節最溫暖的一天」。今（7日）各地熱到像夏天，除了桃園新屋創下2月最高溫紀錄29.1度外，台中梧棲還創下設站42年來2月最高溫紀錄，另外，台北31.3度、板橋30.7度，也創下設站以來2月第三高溫記錄。但根據氣象局預報員李孟軒指出，今晚到明天東北季風增強，北部及東北部地區將轉涼，氣溫將下滑10度左右，南部則沒有明顯變化，但要住要日夜溫差大。

▲今晚到明天東北季風增強，北部及東北部地區將轉涼。（圖／翻攝中央氣象局官網）

李孟軒說明，今晚東北季風來臨後，北部及東北部降雨機率提高、天氣也將轉涼，北部高溫為19至21度，高溫將比今天下滑10度左右，低溫來到14至16℃，中南部與花東影響不明顯，中南部明天高溫仍有28至30℃，但日夜溫差大，民眾應注意。

▲初三為年節最後一天好天氣。（圖／翻攝天氣風險臉書）

李孟軒，明天（初四）東北季風增強，北部及東北部地區也不會像今天一樣出現太陽，部分地區也會有臨星降雨，預計到下周二、三東北季風才會減弱，北部高溫估可回升到26至27℃，中南部略增加1到2℃、來到29至31℃，下周四水氣略增，東半部及北部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，北部高溫估略降4℃左右。