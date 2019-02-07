爽滾床單！未來婆婆怒吼「兒快脫了保險套」急抱孫　女友傻眼：剛交往耶

▲原PO得知男友媽媽想要她懷孕後超苦惱，因為她近年並沒有生孩意願。（示意圖／非本文當事人／資料照）

網搜小組／綜合報導

「完全不在乎我的想法感受！」一名女網友雖與男友交往不久，但早已滾過床單，在性事上都有做避孕措施，沒想到這件事傳到從未見過面的未來婆婆耳裡，還引來對方怒嗆「別再戴套了，我想抱孫子，快點讓女友懷孕」，讓她超級傻眼。

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文透露，男友在與媽媽聊天時，很誠實地說出「有與女友發生性關係，而且都有戴套」，沒想到男友媽媽聽完卻露出一種壞了好事的表情，還質問說「幹嘛戴套，你也知道我想抱孩子，幹嘛不趕快讓人家懷孕？」

▲要生小孩，需要男女雙方討論，並非一方孤行。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixels）

雖然未來婆婆積極想抱孫，但她與男友才剛交往沒有很久，連家長都沒有見過，而且男友也因為無足夠的經濟能力，並沒有結婚的打算，再加上她近年也沒有生小孩的意願，對於未來婆婆「催生子」的想法，讓她內心超不舒服的。

她表示，未來婆婆完全不在乎她的想法感受，好像她只是一個生孩子工具而已，而且男友的前任女友就是因為無法懷孕，被未來婆婆暗示而分手的，「我在想如果我告訴他媽『我這幾年都不想生孩子』，他媽會不會叫男友跟我分手啊。」

▲與男友連滾床單，未來婆婆都要管。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝pixabay）

苦惱文PO出後，網友紛紛留言說，「趁早放生吧，結婚後你會更難受」、「這種的嫁過去肯定沒好日子過」、「女工具人無誤」、「女人總是為難女人」、「我是直接拿保險套給我兒子，叫他還沒結婚前千萬不能讓女朋友懷孕」、「 曾經聽過男的說家裡很想要有孫子，一有小孩就結婚，結果女生真的懷孕就被甩了」、「在一些長輩眼裡，媳婦的確就是生孩子工具，他們真的就是這樣想的」。

但有網友認為一切都是男友的陰謀，「想XX拖媽媽下水」、「應該是玩笑話吧，如果是我小孩我也會這麼說，太正經說教孩子會覺得關心變囉嗦了」、「 不一定是自己想XX...嫁禍給媽媽」、「轉達的不要盡信，媽媽說的可能跟男友聽的有落差，很多誤會就是這樣發生的」。

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