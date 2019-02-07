餵奶到一半！外婆當眾掀哺乳巾「有奶就掏給小孩喝啊～」...她一秒理智斷線

▲她餵奶到一半，外婆竟當眾掀開她的哺乳巾。（示意圖／記者姜國輝攝，與本文當事人無關，下同）

網搜小組／綜合報導

農曆過年大家都聚在一起歡慶聊天，但有些長輩的行為舉止卻讓人感到非常不舒服。一名女網友在臉書上抱怨，初二帶著老公和2個孩子到親戚家過年，結果小的孩子在客廳突然哭著要喝奶，外婆竟當眾掀開她的哺乳巾嗆她，「都已經生小孩了，還在怕別人看什麼啦」，誇張行徑讓她瞬間暴怒。

女網友在臉書「爆怨公社」社團中發文，初二和老公帶著2個孩子回親戚家過年，中午吃飽飯後，大家都聚在客廳裡聊天，二寶突然哭著想喝奶，她外婆聽到就說，「你不是有奶？掏啊～就掏給小孩喝啊～」她以為自己聽錯了，默默地走到後面的房間餵奶。

結果回到客廳後，外婆竟問她，「你剛剛是不好意思掏奶是不是？」她尷尬地笑著說，「對～我就在後面餵就好。」結果晚上她拿著哺乳巾到廚房餵奶，順便陪大寶吃晚餐，沒多久外婆也走到後面來，就好意提醒她，「幹嘛用那個餵奶？這樣會遮到鼻子不能呼吸」，她也善意地回應會多注意，不會蓋到小孩鼻子。

沒想到外婆卻開始瘋狂碎碎念，「以前又都沒有這樣…要餵奶就是直接%%%%...」她告訴外婆現在的人比較注重隱私，「如果大家的隨處掏奶出來餵，萬一被有心人士拍照呢？」結果外婆不但不領情，還不顧一旁有許多親戚在用餐，直接掀開她的哺乳巾說，「都已經生小孩了，還在怕別人看什麼啦…。」

被如此不尊重地對待讓她一秒理智斷線，外婆再怎麼樣也應該尊重她的身體隱私，「難道生過小孩，媽媽的身體就能隨便給別人看了？那是不是連上廁所都可以不用關門了，反正生過小孩啦，沒生小孩的胸就是私人身體領域，生過小孩的胸就沒有隱私？」她無奈地說，難怪家族的兄弟姊妹都不結婚，就是因為這些長輩愛指指點點。

網友們看到外婆的誇張行徑也紛紛為她抱不平，「太誇張了，侵犯隱私，這真的令人生氣無法接受」、「即使是長輩也會立馬被我噴回去！真的很誇張」、「我也會翻臉，因為她太不懂尊重，順便讓她難堪」、「沒辦法接受，我會直接小孩帶著就離開」、「老人家什麼沒有，就是臉皮最厚，跟她講隱私偷拍什麼的是對牛彈琴」。