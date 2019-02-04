麥當勞推「新春超值福袋」　他400買2個拆開傻眼…Happy Mother’s Day！

▲網友打開福袋見到內容物，直呼是「花錢買了一堆垃圾！」（圖／翻攝PTT，下同）

生活中心／綜合報導

過年期間不少業者都推出新春福袋討吉利，但PTT卻有網友PO文，在麥當勞花了400元購買2個福袋，回家打開卻發現「一個吃的都沒有」，甚至其中一個圖卡貼紙上方竟還印著「母親節快樂」的賀語，讓原PO當場傻眼；對此，麥當勞則回應，福袋內容物價值感依顧客喜好而有所不同，感謝該位顧客的回饋與意見。

「買福袋的時候正妹店員一直對我笑，我還以為是看我帥，原來是在笑我蠢！」原PO表示，他前往麥當勞分別以300元、100元買了2個福袋回家，原本就對內容物沒抱持太大的期待，但至少該有吃的，如大麥克、4塊麥克雞塊等餐點可換，沒想到回家拆開後卻當場傻眼，裡面竟然是給小朋友的紙玩具、貼紙等，且上方還大剌剌地印著「Happy Mother’s Day」，大過年的竟然在慶祝母親節。

而另一福袋內容也慘不忍睹，原PO拆開後發現是2個麥當勞紅包袋，雖然相對應景許多，但紅包裡卻是空的，什麼都沒有，原PO不禁直呼「花400元買了一堆垃圾！」鄉民也紛紛回應，「福袋有9成都是清庫存啊，意外嗎？」、「還有人買福袋這東西？」、「清庫存不是常識嗎」、「商家的福袋，猶如我們給清潔元的垃圾袋！」

對此，台灣麥當勞也作出回應，表示福袋銷售是餐廳單店的行銷活動，內容物的價格總合高於福袋售價，但價值感則依顧客的喜好而有所不同，感謝該顧客的回饋與意見。