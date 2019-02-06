全台「5間最美星巴克」必去踩點！126年新豐舊車站飄咖啡香

記者曾婉婷／綜合報導

星巴克在全台各地有不少特色門市，不論是全白色貨櫃屋的花蓮洄瀾門市，還是126年新豐舊火車站改建而成的門市等，都別具特色，更吸引許多民眾前往拍照打卡。其中，根據業者指出，花蓮洄瀾門市自開幕至今為最夯的特色門市，業績較一般門市多兩倍。而此篇即整理了全台「5間最美星巴克」供消費者年節出遊參考。

★新竹新豐門市（新竹縣新豐鄉新興路202號）

於1月24日開幕的新竹新豐門市，為星巴克全台首間由舊火車站改建而成的門市，設計概念來自以舊時代車站大廳的空間概念，結合火車運行的軌跡線條，讓顧客能在咖啡香中閱讀城市的足跡。新豐舊火車站自清朝建立，迄今已有126年歷史，坐在戶外還能邊喝咖啡邊看火車呼嘯而過，享受片刻的悠閒。

★花蓮洄瀾門市（花蓮縣吉安鄉南濱路一段505號）

全亞洲第一間「貨櫃星巴克」坐落在台灣花蓮，交錯堆疊而成的建築超級醒目，從亮相至今吸引不少網友拍照打卡。該門市設計出自建築大師隈研吾之手，白色貨櫃外觀，遠遠看宛如大型積木，縷空處設立大面積透明天窗，走進室內採光明亮，民眾可邊喝咖啡，邊享受日光灑落之美。同時也是花蓮第一間車道型門市。

★淡水雲門門市（新北市淡水區中正路一段6巷32-1號A4棟）

星巴克日前進駐雲門劇場，在淡水打造全新門市，融入表演藝術空間的裝潢陳設，顧客聞著濃醇咖啡香氣，還能遠眺觀音山與淡水河出海口。而該門市更可說是目前全台最文青且夢幻的門市，整座門市以玻璃屋方式呈現，搭配外圍生態造景整體營造一個森林系氛圍。除了自然光線外，店內也運用大量藝術作品妝點，彷彿在國外度假。

★天母天玉門市（台北市士林區天玉街38巷18弄1號）

睽違20年，星巴克的第426間店重返天母，地點就選在哈根達斯旗艦店的舊址，2層樓的歐式花園建築，戶外的露天座位區一旁有綠樹、紅花圍繞，滿滿的異國情調令人彿置身在歐洲小鎮，充滿光影與地景交錯的環境中，已經成為網美必訪的拍照景點，過年路過天母不要忘記來坐一坐；室內則是美麗的弧形吧台，除了一般常見的飲品，另外提供手沖服務、氮氣咖啡。

★嘉義民雄門市（嘉義縣民雄鄉建國路一段235號）

嘉義民雄門市開幕時就火速在IG上成為爆紅熱點！最值得取景的大概就是挑高的屋頂，宛如歐洲教堂外觀般優雅，深淺原木的設計融合古典與現代，曾被讚嘆是「全台最美星巴克」之一，獨具氛圍。同時，該門市也是車道型門市，並提供15個汽車停車位。春遊下南部旅行的民眾，也不用擔心找車位的問題。