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麥當勞菜單大改版！焦糖奶茶後「熱巧克力」等12樣也停賣　9新品撫慰客心

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▲▼麥當勞麥克雞塊 。（圖／業者提供）

▲麥當勞菜單又大改版 。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

速食龍頭麥當勞深受台灣人喜愛，4年內三度漲價，不斷下架經典「長銷產品」，讓粉絲哀鴻遍野。不料繼2018年3月焦糖奶茶消失菜單後，麥當勞2019年1月又大動作停賣經典熱巧克力、美式冰咖啡等12項商品，又改採全新點餐方式，新增9項新產品，展現「接地氣」台灣本土化的目標，再掀網友熱議。

1月時，有男大生在網路發起連署，「每天寄一封mail給麥當勞」希望麥當勞恢復焦糖冰奶茶、焦糖冰炫風，讓大家重溫美好滋味。對此，麥當勞當時出面回應，稱台灣麥當勞將整體考量消費者喜好及市場情形評估，持續檢視並調整餐點，未來開發更多新選擇供消費者嚐鮮！

▲▼ 麥當勞 。（圖／業者提供）

過沒多久，麥當勞隨即以「整體考量消費者喜好及市場情形，部分商品銷售不如預期」為由，自1月23日起大改版，宣布停賣柳橙酷蘇打、漂浮系列（汽水、紅茶、柳橙酷蘇打）、芝麻聖代、芝麻冰炫風、美式冰咖啡、好時光大早餐、好享受大早餐以及BBQ嫩雞翅等12項商品。

雖然消息一出令人震撼，但菜單重新調整後，麥當勞也宣布推出9項新品撫慰粉絲心靈，包含早餐、點心、快樂分享盒及McCafé共計9項新品：「酥嫩鷄翅｣、「搖搖樂鷄球｣、「鷄塊鬆餅大早餐」與「鷄塊配餐」、「可頌」、「特選重黑咖啡」、「黃金派對分享盒」、「麥脆鷄腿分享盒」、「酥嫩鷄翅分享」。

同時，過去麥脆雞無法選部位，麥當勞也將提供「麥脆雞腿」與「麥脆雞翅」的選擇，取消原本部位隨機販售的方式。

12款停賣品項

芝麻聖代、芝麻冰炫風、BBQ嫩雞翅、美式冰咖啡、熱巧克力、柳橙酷蘇打、漂浮系列（汽水／冰紅茶／柳橙酷蘇打）、好時光大早餐、好享受大早餐、麥脆雞分享盒、同歡分享盒、派對分享盒。
  
9款上市品項

搖搖樂鷄球（1份6顆）、酥嫩雞翅（1份2塊）、特選重黑咖啡（熱）、可頌（原味／巧克力榛果）限店、雞塊鬆餅大早餐、早餐雞塊配餐、酥嫩雞翅分享盒、麥克雞塊分享盒、黃金派對分享盒。

另外，麥當勞也將調整部分產品價格，包含McCafé共8項鮮奶茶全面調降10元；點心類「漢堡」調降2元；另超值全餐平均調幅約0.8% （含所有配餐），像是5項漢堡類主餐單點調升3元，包含大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣鷄腿堡、嫩煎鷄腿堡與黃金起司豬排堡，而部分套餐維持百元有找。

另外，早餐部分的蛋堡與滿福堡系列調升3元，平均調幅約1.6%（含所有配餐），包含豬肉滿福堡從45元變48元，漲幅約6.7%；而吉事蛋堡則是從29元調漲為32元，漲幅超過一成為最多。至於美式辣味香鷄堡、法式芥末香鷄堡、勁辣香鷄翅、吉事漢堡均調升3元，但搭配「1+1=$50」仍維持優惠。

▲▼麥當勞漲價 。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞漲價 。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞漲價 。（圖／業者提供）

ET快訊
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關鍵字：麥當勞,焦糖奶茶,熱巧克力,麥脆雞

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