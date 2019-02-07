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前空姐拍下「機上噁心事」！挖腳、剪指甲通通來　還有人大膽看成人片！

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▲▼ （圖／翻攝自Instagram／passengershaming）

▲空姐po機上的噁心場景。（圖／翻攝自Instagram／passengershaming

國際中心／綜合報導

來自美國俄亥俄州的凱瑟琳（Shawn Kathleen）是一名前空姐，不過在她的工作當中，遇過許許多多怪異又噁心的事件，於是她決定把這些經歷分享給大眾，同時也讓大家了解空服員並不是那麼美好的一項工作。

很多人都有搭飛機的經驗，但機上空間有限，再加上每個人的習慣不一樣，所以有時候就得忍受難以理解，或是無法接受的事情；乘客都有這種想法了，不要懷疑，當過空姐的凱瑟琳也是這樣覺得！

凱瑟琳對於在航班中遇到的「骯髒旅客」非常厭倦，光是要工作就已經夠累了，還會常常看到這些乘客的奇怪行為、事情，於是她將這些怨念轉變成發文的動力，從11年前開始使用Instagram，並創立一個名為「Passenger Shaming」粉絲專頁，裡頭盡是她拍下的「機上怪現象」，至今已經有超過70萬的粉絲。

拍下這些照片的凱瑟琳表示，她覺得她需要一些地方來咆哮機上所發生的瘋狂事，雖然這些事情可能到出都在發生，但是發生在飛機上不一定大家都能接受！很多乘客都覺得因為付了錢，或是多花了錢買了這個機位，就可以恣意做任何想做的事，但不幸的是，這架飛機不是私人起居室也不是私人飛機，而是一個公共交通工具。

在凱瑟琳上團的圖片中可以看到，有些人不顧他人舒服舒服，自由自在的伸展雙腿，或是把腿伸到椅子間的空隙中，讓別人聞他的腳臭！又或者是有些人將腳踩在放置食物的桌子上，有些女性更將長長的頭髮，蓋在後座人的螢幕上，似乎不太雅觀。

還有人在飛機上剪手指甲或是腳趾甲，只因為他們覺得現在沒事做，是一個最佳時機！更有人不避嫌地在機上看成人片，窗戶上面滿滿的映出他螢幕上的色情景象。
 

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關鍵字：飛機,空姐,噁心

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