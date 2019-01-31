空姐被噁洋男強逼幫脫褲、擦屁股　長榮明天開記者會說明

▲長榮航空空服員被迫協助乘客如廁，身心受創 。（圖／記者周書羽攝）

生活中心／綜合報導

長榮航空日前由洛杉磯返抵台北航班，一位外籍旅客要求空服員協助如廁一事及相關議題，引起社會大眾關注，長榮航空將於明天（2月1日）上午10點召開記者會對外說明。

一名身障白人男性1月19日搭乘長榮航空，因體型過胖，聲稱不能獨立上廁所，要求空服員協助，當空服員基於人道考量提供協助時，他竟逼空服員幫忙脫褲子，還把生殖器裸露出來，甚至提出擦拭糞便等無理要求。最後由座艙長戴了三層手套幫男乘客擦屁股，過程中男子不斷發出呻吟，甚至還一直說「umm..deeper deeper （深一點）」，空姐幫忙穿起褲子後，趕緊躲進廁所狂吐猛哭。空姐身心受創，把經過PO上社群網路，男子的誇張行為引起全民公憤。

空姐21日在工會的陪同下召開記者會，還原當時的情況，也控訴長榮航空沒有保護員工。而長榮連日來僅對外發表文字聲明，強調「員工是公司的資產」、「空服員對於旅客提出無理、過分要求可予以拒絕」、「將進一步調查該名旅客是否涉及性騷擾行為」、「正找美國律師研議拒載」等，並未正式出面說明。

其他人也看了...

「被逼幫擦屁股」長榮空姐患急性壓力症候群 醫囑至少停飛3星期



受害空姐「幫洋男脫褲」崩潰就醫 長榮航空：正找美國律師研議拒載



不是第一次強逼空服員！200kg白人「惡劣事蹟」全爆 曾直接尿在座位上



強逼空服員擦屁股噁胖白人被起底 「曾搭長榮航空20多次」



空服員遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股 長榮航空回應了！