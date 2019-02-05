-10度機艙困6hr！暴風雪襲布拉格機場　200人「沒食物沒水」超崩潰

Esto está pasando pic.twitter.com/rUZujI200V— Argimiro Pérez (@Aargimiro) February 3, 2019
國際中心／綜合報導
瑞安航空（Ryanair）一架要飛往馬德里的航班在3日早上時，因為遭遇暴風雪而停飛，但200名的乘客卻被困在機上，在沒有食物沒有水、溫度零下10度的情況下，待了 6個小時之後才被允許下機，讓許多人抱怨連連，更將這個超炒的情況上傳到社群媒體，引起網友關注。
根據外媒報導，這架FR2767的航班在3日時，預計從布拉格飛往西班牙的馬德里，卻因為布拉格的氣候不佳，遇上暴風雪，造成飛機停飛，但是機上將近200名的乘客卻未得到妥善的安排，就這樣在沒有食物沒有水，機艙裡溫度為-10度的情況下，度過整整6個小時的時間，讓大家都十分崩潰。
一名乘客在推特上表示，機上還有帶著年幼小孩的父母，每個人都顯得非常的焦慮，更有人表示，他們像是被航空公司「綁架」，不被允許可以離開飛機；另一名乘客則稱，當飛機在除冰時，這架航班被宣布停飛。
報導中指出，這些乘客在6個小時後被允許下機，並被安排在機場旅館過夜，隔天早上再飛往西班牙。當地媒體則稱，瑞安航空公司的機師表示，當時的天氣越變越惡劣，機翼上的冰無法順利去除，才造成這個狀況。
對此，瑞安航空也透過推特發出聲明，「布拉格機場的積雪和緩慢的除冰行動，導致一個航班被取消，所有的顧客都已經得到酒店住宿，航班將在隔天起飛。」
5 horas de retraso de vuelo. Diciéndonos que nos daban información (en ningún momento lo han hecho) cada 15 minutos. Nos dejan en el avión con una sensación térmica de menos 10 grados y esperando en la nieve con los pies calados. Ni una sola disculpa @Ryanair_ES ??? VERGONZOSO pic.twitter.com/lKaLNxSWFM— Argimiro Pérez (@Aargimiro) February 3, 2019
Segundo día, y esto no pinta bien! @Ryanair_ES #FR2767 pic.twitter.com/w7J52wq7ag— Cris Mas Pe (@CrisMasPe) February 4, 2019