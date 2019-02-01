被洋男逼蹲下脫褲擦屁！2空姐崩潰請公傷假　警局備案準備提告了！

▲胖洋男逼空姐「脫褲擦屁」變態呻吟，引起爭議，甚至連外媒都報導。（圖／記者周書羽攝、網友提供）



生活中心／綜合報導

一名外籍旅客日前搭長榮航空美國到台灣班機，無理要求空服員幫忙脫褲、擦屁股，雖然空服員妥協，但情緒崩潰深感受辱。桃園市空服員職業工會1月31日表示，當事2名空服員已在工會及公司陪同下赴航警局備案，打算對該名外籍乘客提告。

桃園市空服員職業工會1月31日發出新聞稿指出，2名當趟空服員向公司提出公傷假申請，並終於分別在1月30日、31日由工會和公司陪同，赴航警局完成備案程序，擬對該外籍乘客提出相關告訴。

不過其中一位當事空服員基於隱私考量和唯恐情緒波動，婉拒公司和工會陪同入內偵訊，只有委任律師陪同，工會予以尊重。

工會表示，此案不能以個案視之，需建立更完善的職場保護機制才是久遠之計，期許長榮航空公司能提出拒載或其它有效替代方案，並採取必要法律行為，且應給予當事空服員事後的支持與保護，儘速核予公傷假。

針對上列多項訴求，本會已向長榮航空公司表達希望能開啟會議討論後續事宜和相關細節，只是長榮航空還未正式答覆，也希望長榮航空公司能在2月1日的記者會上回應，「讓我們看見解決問題和保護、支持基層的誠意，以慰長榮空服員集體的憤怒和不滿。」

▲長榮空姐被外籍奧客逼協助擦屁股。（圖／翻攝自網路直播）



另外，工會代表長榮空服員集體和當事人對各界的關心予以最深的謝意，也呼籲有心人士應儘速停止抹黑和侵犯當事空服員隱私的行為。

工會表示，從未隱瞞當事空服員的工會成員身份，甚至其一就是工會幹部，只是因這起機上受辱事件涉及個人隱私和劇烈傷害，故其不希望自身姓名在此事件中曝光，也予以尊重。

工會成員和工會立場一致，參與工會抗爭活動，並對公司政策提出批判性意見至為正當。有心人士影射當事空服員因具有工會幹部身份，並肉搜其個人隱私和過往發言，指責是故意抹黑公司，實為荒謬，並已造成當事空服員的嚴重困擾。

▲長榮空姐遭副幫白人脫褲擦屁股，開記者會哽咽。（圖／ETtoday新聞雲直播）



最後，桃園市空服員職業工會表示，不管是否為工會成員，都有可能在職場上遭受不法侵害，而這些都不是基層工人所應忍受的待遇，長榮航空公司也都應該予以保護，改善其有所疏漏的職場保護機制。

更重要的是，希望長榮航空公司和有心人士應當看見，本會公開提出問題的目的即在解決問題，若只是視為攻擊或誤解為陰謀論，將不會看到問題本身，可能反製造未來更多爭議。