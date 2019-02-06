陸2019「回家過年」仍是主流　反向春運、海外旅遊逐年爬升

▲2019年2月4日除夕夜在上海外灘的觀光人潮。（圖／記者丘秝榕攝）

大陸中心／綜合報導

中國大陸的農曆春節自1月21日啟動，連續40天的長假讓不少人選擇與家人團聚。2019年延續2018年的反向春運熱潮，前往東岸城市的機票預訂量同比增長超40%；不過以家鄉所在地為目的地的乘機人數，還是佔總出行人數的48%。中國鄉土民俗專業委員會副主任宋艾君指出，目前返鄉過年仍是過年的主流選擇，在這背後，是對傳統文化的一種眷戀。

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▲北京首都國際機場3號航廈。（圖／CFP）

回家過年仍是主流

根據《北京青年報》報導，2019年春運熱度不減，但旅客流向出現諸多新變化。根據360瀏覽器發布的《2019年春運大數據預測報告》數據來看，過半數用戶在12小時內就能返回老家，僅有約11%用戶返鄉需花費24 小時以上；一線城市是「返鄉大軍」出發的熱門地，其中北京、上海、廣州、深圳歸鄉人潮居首。

從民航出行數據研究中心發布的《2019年民航散客春運出行預測報告》顯示，從春運期間訂票情況看，以家鄉為目的地的乘機人數佔總出行人數的48%。不過飛往東岸城市的機票預訂也成長了40%。

▲不少人選擇省下返鄉機票錢，將父母接來城市過年。（圖／CFP）

反向春運逐年增長

城市生活不意，返鄉車票、機票也得強破頭，因此不少人選擇把「鄉愁」接到城市中，除夕前後從雲南、貴州、武漢等地飛往北京、上海等目的地的機票能打到2.1折至3折之間，省下的大筆開銷就能用在「升級」團圓飯。

攜程發布的《2019春節長假旅遊趨勢預測報告》顯示，2019年「反向春運」趨勢成長，上海、北京、廣州、深圳、杭州、南京、天津、青島、寧波、廈門是「反向春運」十大熱門目的地，除夕前一周前往這些城市的機票預訂量同比增長超40%。飛往這些「熱門城市」的機票訂單中，兒童旅客占比同比增加39%，50歲以上旅客占比同比增加42%。其中，四老一小的「祖孫型」訂單顯著增長。鐵路部分，今年春運傳統高峰路線的反向客流增加了9%左右；可見不少人選擇把雙方父母接到身邊過年。

▲東京鐵塔配合農曆年氣氛點上「中國紅」。（圖／東京鐵塔官網）

閤家旅遊＋出國人次增

從攜程發布的數據中也能觀察到，2019年春節長假預計將有超過4億人出遊，其中出國旅遊人次約700萬。春運期間，陸客將遍布國內、海外多個熱門旅遊目的地，全球多地也將迎來「中國春節時間」，不少大景點選擇以「中國紅」妝點觀光區。

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