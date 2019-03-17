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14小時長征抵達紐約　柯文哲允諾：會為台灣發聲

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▲▼柯文哲訪美。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲訪美。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／紐約報導

台北市長柯文哲在美國時間晚上9點50分左右抵達紐約，受訪談到此行目的時表示，主要還是定位學習之旅，其實也是多元，到亞特蘭大還是城市外交、到波士頓還是招商、到紐約還是一個學習，到華盛頓那就看著辦。至於要如何對美方「自我介紹」？柯說，智庫行程有5、6個，多的是機會溝通。

此外，由於2020大選接近，此行美方也好奇柯文哲對於總統大位的態度，媒體問到，過去在台灣多稱6月再宣布，但面對美國是否會有新的答案？柯文哲說，在台灣也是這樣回答，其實答案還是一樣，不能說美國答案跟台灣不一樣
，「我答案就是6月再問我，有去登記就有、沒有就沒有，你們緊張什麼？take it easy。」

至於大紐約台僑有約250人將與會歡迎僑宴，是否感受到與全美同鄉會不同？柯文哲說，在一個社會裡本來就是多元，絕對支持你跟絕對反對你是少數，大部分還是中間，所以有人支持有人反對，「常常這樣，社會中能做的事就是設法爭取最多人支持，就這樣。」

而在出訪期間，有周刊爆料，近柯人士稱此次訪美沒有感受到中央善意？柯文哲說，不會啦，駐處大使都來了，「除了華盛頓一些美國官方機構是AIT排，其他大部分都是駐處安排」；至於會不會有美方官員拜會行程？柯說，「反正wait and see，最後你們一定會知道結果。」

媒體還問到，此次訪美行程柯粉、柯黑都隨行，網紅RJ、轉行直播主的童仲彥、台灣國辦公室主任陳峻涵都隨行，會不會覺得「不速之客」多？柯文哲表示，這也是台灣有趣的地方，多元開放。

對於台獨人士喊話在美國也要維護台灣主體性，柯文哲說，這沒有問題，台灣主體性大家不用懷疑。而陳峻涵問到，什麼時候要告葛特曼？柯說，「葛特曼也是被誤導。」
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,柯文哲訪美

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