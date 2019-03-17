獨派人士同機柯文哲不抗議　童仲彥爆：已變柯粉幫拍照

▲台灣國主任陳峻涵過去經常抗議柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導



台北市長柯文哲16日啟程參訪美國，「柯黑」台灣國辦公室主任陳峻涵以及台北市前議員童仲彥也搭乘同班飛機赴美，外界關注陳峻涵是否會有抗議行動，而童仲彥在17日臉書發布貼文表示，最新進度報告，陳峻涵目前轉性為「柯粉」，都在飛機上幫民眾跟柯P合照，並標註「#大家都是朋友啦」、「#在飛機上不敢吧」。

童仲彥也與陳峻涵一起直播，問他為什麼不敢抗議，陳峻涵回稱，「柯粉朋友都知道，我們本來就是理性溫和，追求百分之百言論自由，台北市民也絕對不會容許，柯文哲市長坐在公車，過去跟他講兩句就下令逮補。」

童仲彥問說，飛機上為什麼不敢？陳峻涵說，「你這樣嗆我就給你嗆，因為你身材比較好」童仲彥再問他，「你會怕喔？」他笑說，「很怕很怕」。童仲彥也說，峻涵在飛機上沒有動作，大家笑你不敢啦！

陳峻涵則表示，國際間較關心的仍是有關大陸器官移植的議題，柯文哲參與多少，接下來在美國有好幾天的行程，不管是在華盛頓、波士頓都有人支援，他會在每一場，只要有美國人、有媒體在的地方，就會向柯文哲問清楚，在飛機上，會在不影響飛安的情況下，有禮貌的狀況下詢問柯文哲。