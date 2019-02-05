又是女兒！公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

▲在媳婦懷有身孕時，公公就開始狂問「是男是女」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

一名人妻連生兩個女兒，因此飽受婆家精神虐待，公婆每天言語轟炸、霸凌，要求她喝一堆符水、中藥，甚至逼生第三胎；更離譜的是，昨天除夕夜竟打到娘家嗆聲，讓她忍無可忍，不禁怒道「一家人對媳婦百般汙辱，還有臉怪不知情的親家！」

「大家都說為媳婦好，所以忍到現在......。」網友在爆料公社感嘆，人妻在懷第一胎時，公公不斷擲杯說神明指示是男的，而後每天的第一句話便是「男的女的？」又不斷鬼打牆問她產檢了沒，結果懷的是女兒，也因此公婆開始各種霸凌與激進的行為。

▲婆婆寄了一堆加持過的衣服、符水。（圖／翻攝自爆料公社）

憑著求男的強烈慾望，公婆總是逼迫她喝符水、生男中藥，還要人妻穿一些加持過的衣服，公公甚至每天問說「生理期來了嗎」，然後在她懷有身孕時，又每天準時逼問，「產檢了沒」、「胎兒呢？是男的女的」、「這次產檢有檢查是男是女的嗎？請回覆」。

此外，公公也經常說些奇怪的話，像是如果他們出國玩，就詛咒說會生病回來，或者是咒兒子出車禍，然後是媳婦害的，「總之...誇張行徑族繁不及備載！」

▲婆婆甚至覺得她有病。（圖／翻攝自爆料公社）

而壓垮駱駝的最後一根稻草，就是昨晚的一通電話，老是把媳婦當成生孩工具的人，竟厚臉皮打電話嗆親家說，「你女兒很囂張」，然後把所有的錯全推給媳婦。

看完詭異的對話，大票網友也被激怒，紛紛替人妻抱不平，直呼「妳老公是空氣嗎」、「請醫生回覆，生男生女是老公的問題，跟老婆無關」、「請回覆我拳頭都硬了」、「根本神經病，還這麼有禮貌回答，要我早開罵了，生男生女是男生的問題啊」、「我會直接封鎖刪除」、「看到請回覆，火都上來了」。

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