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台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子！　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

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生活中心／台中報導

台中東勢擁有百年歷史的天然湧泉，是在地婆婆媽媽的洗衣勝地，地主好心免費場地供居民洗了超過一甲子，還有阿嬤一洗就洗了40多年，沒想到，最近新買主出現，砸了1.2億元買下這塊地，不僅拆光棚架，還公告「禁止進入」，居民覺得可惜，事後雙方協調各退一步，地主表態不會拆掉湧泉源頭。

天然湧泉就位在東勢東豐大橋下方，在當地人眼中已經化身成「萬用池」。《東森新聞》報導，每天下午時間一到，婆婆媽媽就會騎著車，提著洗衣籃到湧泉洗衣服，還有人連青菜也拿來洗！一位阿嬤就說從年輕時洗到現在都有孫子了，沒想到新地主一夕之間要拆掉，直呼很可惜，「洗40多年了，我兒子都40多歲了…」

▲▼台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子！　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的。（圖／東森新聞）

▲▼台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子！　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的。（圖／東森新聞）

「我們每天這邊洗習慣了，在這邊洗的人有2、300個！」據悉，原本的地主免費提供給居們使用，已經超過一甲子時間，如今新買主收購後，打算蓋新的建物，讓當地居民感嘆地說，「新地主說『花了1億2000萬買的地，為什麼要給你們洗？』」

原來該處就是天然湧泉的位置，舊地主提供場地，讓大家每天來洗衣，新地主則認為，買了土地就有使用權，他說「東西是我們的話我們就可以用，不是我們的就不能用啊！你們怎麼連這種觀念都不懂？」未來將禁止進入，拒絕婆婆媽媽來洗衣，雙方經過協調後各退一步，地主承諾保留湧泉源頭，居民只要不影響建地範圍，可以自行規劃洗衣地。

▲▼台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子！　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的。（圖／東森新聞）

▲▼台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子！　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的。（圖／東森新聞）

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關鍵字：湧泉,東勢湧泉,台中,洗衣,地主,阿嬤

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