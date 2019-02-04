鄰居狂酸「女兒是賠錢貨」2寶媽超怒！大妹笑說「3句話」現場秒安靜

▲原PO帶著一大一小的2個女兒出門倒垃圾。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



網搜小組／鄒鎮宇報導

低薪化影響，台灣的幼兒出生率不斷下降，早期的重男輕女也隨著時代的進步而慢慢代換，生男、生女都是好事。一名女網友抱怨，她帶著兩個女兒去倒垃圾時，竟被鄰居酸「女兒就是賠錢貨」。沒想到，女兒童言童語「1句話」霸氣反擊讓媽媽超驕傲，網友看完也讚爆。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文說，她除夕大掃除時，帶著女兒們到要到樓下到垃圾；沒想到，電梯一開門就看到鄰居也帶著兩個女兒到垃圾。

「嬰兒車裏的是弟弟吧？」面對鄰居開口詢問，原PO也說，「不是！是妹妹」。豈料，鄰居竟當著自己的兩個女兒面前說，「唉生兩個都是賠錢貨（指原PO的女兒們），女兒就是賠錢貨」，隨即看到原PO看著自己女兒的視線後，也立即解釋「我有生兒子，妳阿～要生兒子這樣你老了兒子才會照顧你，女兒啊都是賠錢貨，你老了誰照顧你？」

▲▼鄰居狂酸女兒是賠錢貨。（圖／翻攝爆怨公社）



「我媽咪不會老，阿姨」原PO還沒開口，她的大女兒變先開口說，「以後我會照顧媽咪和小蘿蔔（妹妹）還有爹地」，並在電梯門開了後轉頭對著鄰居說「新年快樂」煞氣離開，讓原PO心中充滿了驕傲。

網友看完後紛紛留言，「生男生女都好！不要比較，都是寶！」、「說的好像他兒子很有用」、「自己有生女兒還說這種話！太偏心了吧」、「男生才是賠錢貨！我也好想要女兒」、「你女兒真棒」、「他在講他自己是賠錢貨吧」、「那位婦人的女兒真可憐 一定常被唸」。

▼鄰居誇張的行徑讓網友質疑，但原PO也出面回應。（圖／翻攝爆怨公社）

