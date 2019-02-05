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太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」趴地香飛　讓給六連霸主

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記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

這一摔，摔掉「插頭香」的勝利！高雄市三鳳宮大年初一開廟門插頭香，一名就讀雄工的學生原本領先，但沒想到就在距離天公爐僅差一步的地方，不知道怎麼摔倒，這一摔也把插頭香的機會讓給了別人，還好這名雄工學生沒有摔傷，只是爬起來後直呼「好可惜」。

就在4日晚間十一點十五分，高雄市三鳳宮準時開廟門，就看到大批信眾衝了進來，一名穿著黑色運動服的年輕人率先就衝了進來，但沒想到卻在距離天公廟僅一步的地方，突然摔倒，整個人趴在地上，手上的香還飛了出去，不過隨後立即就爬了起來。

▲高雄三鳳宮插頭香，一名雄工學生在天公爐前摔倒，失去插頭香的機會 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄三鳳宮插頭香，一名雄工學生在天公爐前摔倒，失去插頭香的機會 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄三鳳宮插頭香，一名雄工學生在天公爐前摔倒，失去插頭香的機會 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄三鳳宮插頭香，一名李姓民眾順利插頭香，表示很開心 。（圖／記者洪正達攝）

這名摔倒的年輕人是正在就讀雄工的學生，記者把當時錄下的畫面給他看，他發現自己只差一步，直呼：「有點可惜」，不過為什麼會「臨爐摔倒」，這名學生說有人踩到自己的腳，所以才摔倒的，三鳳宮廟方人員也立刻上前關心有沒有受傷，還好沒有受傷。

這一摔也摔掉「插頭香」的機會，把機會拱手讓給了一名黎姓民眾，黎姓民眾說自己曾經有過插頭香五連霸的紀錄，不過就在第六次的時候挑戰失敗，去年也沒有插到頭香，這一次又能插到頭香，黎姓民眾說有了三太子爺的加持，相信自己能夠一整年平安、全家大小都能順利。

不過黎姓民眾也看到雄工學生僅差一步，拱手讓出了「插頭香」，黎姓民眾很不好意思說，就是學生滑倒才讓自己有機會插到頭香，應該是「太子爺冥冥中有保佑」，記者反問：「是太子爺伸腳調皮了一下嗎？」黎姓民眾笑著回答：「我沒有說喔」。

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關鍵字：三鳳宮,插頭香,廟門,雄工,三太子

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