老街遇人肉佔車位！眼鏡哥霸氣喊「車在旁邊」：你就撞我啊

▲網友逛老街遇到人肉佔位。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

網搜小組／綜合報導

過年期間許多人會帶著全家大小出遊，因此許多景點都相當擁擠，停車位自然成了大家頭痛的問題。一名網友就在臉書社團「爆料公社」PO出影片，原來是他到高雄旗山老街玩的時候，路邊有停車格，但卻被一名眼鏡男「人肉佔位」，對方堅持不移動，甚至怒嗆「你就撞我吧」。



原PO提到他只是想去旗山老街好好逛逛，找停車位卻遇到「人體站牌」，在影片中，眼鏡男說他們的車馬上就要過來了，強調自己是「跑過來佔位」，原PO則回「我車在這裡了」，但對方還是堅持不肯移開。雙方僵持不下，沒想到眼鏡男怒嗆「不然你撞我啊」、「我車就在那邊了啦」，原PO傻眼回「我幹嘛撞你啊」。

車內的女子也說「現在不是有規定不能人肉佔車位嗎」，但眼鏡男孩站在原地，他們也沒有辦法。沒多久，一台紅色馬自達（MAZDA）就跑來停進這個車位，讓他們也只能錄影PO上網，默默離開。

網友對於這樣的行為都感到很氣憤，留言提到，、「不要臉的就是無敵」、「真的很討厭這種站位的，還一副理所當然的樣子」、「人肉佔車位就是不對」、「大過年出垃圾欸」、「笑死人了啦⋯⋯停一個車位醜態昭告天下」、「恭喜除夕獲得一張紅單」、「挖 年獸」。

也有不少網友認為，原PO拍的影片很清楚，且蒐證完整，當下就可以報警或是事後檢舉，應該會更有效果，「影片送檢舉應該會開單」、「好像可以開單，叫警察比較快」 、「他不閃，你就錄影存證 然後車子再往前一點，不要讓他車子可以停入就好，再來打電話報警跟他耗 」。

▼紅色車不久後跑來停車，原PO超無奈。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）