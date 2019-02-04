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女性友教戰撩妹！古意男「秒回秒句點」她理智線斷　網傻眼：單身一輩子

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▲女性友教戰撩妹！古意男「秒回秒句點」她理智線斷　網傻眼：單身一輩子。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲對話截圖。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

網搜小組／綜合報導

一名網友去年耶誕節前收到女性友人邀約，攜伴參加唱歌聚會，在對方得知他仍單身後，決定傳授幾招把妹術，沒想到他「資質駑鈍」，每回一句就會瞬間冷場，讓女方尷尬不已，而網友們看完都傻眼了，搖頭嘆「只能說活該你魯」、「單身句點王94ni」。

「我有說錯什麼嗎？」男網友在爆廢公社問道，從他分享的對話截圖可見，女性友人邀請他耶誕節帶著女友，和三五好友們一起去唱歌；而他被戳中痛處，坦白說自己沒女友。

看他對情場之事懵懵懂懂，女性友人義氣相挺，海派地傳授幾招，「首先你EQ要高，這樣子好了，你當我對象，我來撩一下你，你就會了。」

於是女性友人立刻轉換角色，傳訊息說「哥~明天陪我去買睡衣，我想看看你們男生的眼光」，怎料他秒回「我不穿睡衣阿= _ =。」看到如此NG的回答，對方提醒他配合一下情境，所以又再重新開始。

▲女性友教戰撩妹！古意男「秒回秒句點」她理智線斷　網傻眼：單身一輩子。（圖／翻攝自爆廢公社）

這一次，女性友人順利講出第二句話，結果才說「那我們一起去買屬於我們的LOVE」，男網友竟不識趣地回，「可是我都裸睡耶...。」

連兩次秒殺，女生瞬間理智線全斷，怒道「靠欸，這樣怎麼撩」，最後只好舉白旗投降；而原po一點也沒有開竅的跡象，直回「妹...妳的EQ...。」

大票網友看完這段對方，都覺得原po沒救了，紛紛表示「我好像知道你單身的原因了」、「直球給你，還揮棒落空」、「活該去當大魔法師啦」、「憑實力單身我也佩服了」、「可以好好聊天嗎」。

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