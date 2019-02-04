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女同志感謝「媽媽把我從櫃子拉出來」！浪漫婚禮害網友全哭慘

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▲▼女同志婚禮感動網友。（圖／翻攝自YouTube／PEIPEINI裴薇）

▲女同志婚禮感動網友。（圖／翻攝自YouTube／PEIPEINI裴薇）

 網搜小組／綜合報導

YouTuber裴薇時常拍影片分享自己的生活，她日前受到大學同學的邀請，主持了人生第一場同志婚禮，並把過程拍成影片，感動許多網友。在婚禮現場，雙方除了表愛意之外，更感動的是新娘訴說家人對自己的支持，新娘媽媽更霸氣挺婚姻平權，「21世紀了，這很正常」，讓一票網友哭慘。

新娘們在婚禮上秀出相識到相愛的過程，也互相道出對對方的愛，一開始場面相當溫馨有趣。接著新娘的媽媽上台致詞，她提到，同性戀的性傾向是渾然天成的事情，並非被刻意塑造的，是千古以來都存在，「只是很多有同志孩子的家長不願意去面對」。

這名媽媽還提到去年引起熱億的婚姻平權公投，她認為，不會因為公投通過，同志人數就變多，「其實這個立法的精神，不再於同意不同意，而是要保護、保障這一群比較少數的人」。

新娘也致詞提到，自己從不在臉書上隱瞞同志身分，「但沒想到這樣子讓我媽媽受到社會輿論的壓力，所以我很感謝她，是她把我從櫃子裡拉出來的，我從來沒有跟我媽出櫃，是她自己把櫃子打開，她說『現在都已經21世紀了，男生跟男生在一起，女生跟女生在一起，也很自然』」。

不只是媽媽，雙方還放了兩人外婆的影片，阿嬤們提到，「我不會反對，反對你還是會做不是嗎」、「不用一定要一男一女，一男一女也沒辦法一直在一起啊對不對，這樣大家比較會互相照顧，比較長久」。

新娘們雙方家長的開明和包容感動了許多網友，大家留言提到，「這影片真的不行 ，害我吃個飯就哭慘啦啊啊啊」、「好開明的媽媽真的很令人感動OQ」、「她們的愛沒有不一樣，希望有更多人能夠尊重」、「要這樣在眾人面前從櫃子裡面走出來見證愛情是多麼不容易的事！ 希望往後會有更多的包容更少的歧視」、「如果她們未來有計劃領養小孩，那世界又多一位幸福的小孩」。

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關鍵字：婚姻平權,同志,同志婚禮,出櫃, PEIPEINI裴薇

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