快訊／第一個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢尖叫 雲林超狂彩券行同天再被刮出100萬

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春節瘋刮刮樂，第一個2000萬開出啦！一名年約 40 歲的女性客人，到雲林麥寮鄉「八八八彩券行」裡玩刮刮樂，一開始只選500元試手氣，但因為前幾天店家2000元刮刮樂有出10萬元，經店家介紹後決定試試看，玩到第8張真的刮到2000萬，女子簡直不敢相信，但店內人多，只能跟店員裝淡定。台彩表示，截至4日，已刮1個2000萬、1個200萬加賓士、35個100萬。

據八八八彩券行（雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路 303 號）店員表示，3日上午10點左右，該名女客人開始來店裡時是選 500 元的刮刮樂來玩，陸續有中獎，店員就推薦客人趁手氣正旺買張 2,000 元的試試看，因為2,000 元刮刮樂的大獎比較多，而且前幾天店裡面有刮中10 萬元。

客人就心動開始玩 2,000 元刮刮樂，玩了 6、7 張，大多是中小獎再兌換，玩到第 8 張的時候，客人看了很久以為眼花了，請店員幫忙確認，才確定真的刮出2,000 萬大獎了！因為金額很大，當時店內客人多，店員跟中獎人雖然非常興奮，也只能假裝鎮靜，不敢尖叫。中獎人說，前晚一直睡不著，應該就是中大獎的徵兆。

同天下午2點多，也有3、4個年紀20幾歲的年輕女性來店試手氣，刮中100萬！據店員表示，她們每年過年時都會來玩刮刮樂，是返鄉過年的客人。一開始就挑2,000元的刮刮樂玩，第1張就中了2,000元，猶豫要不要繼續玩，店員告訴她們這2天店裡面不斷刮出大小獎，她們就看著牆上貼的中大獎的彩券影本挑幸運號碼，第2張刮刮樂就中了5,000元，又再選一張擺放在櫃台內的2,000元刮刮樂，8個遊戲區刮了7個都沒中，以為這張應該摃龜了，沒想到刮到最後1個刮區，竟然對中幸運號碼中了100萬，當場一群女生在店裡欣喜若狂，拚命尖叫，告訴店員說，她們有錢可以好好規劃一起去旅遊了。

店員表示，這 2 天店裡一直大小獎不斷，2,000 元刮刮樂賣得很好，不只同一天刮出2000萬、100萬，前幾天也有刮出10萬。

台彩指出，「2,000 萬超級紅包」共有 3 個 2,000 萬、5 個 200 萬加賓士車、300 個 100 萬，統計至 2/4 為止已刮出 1 個 2,000 萬頭獎、1 個 200 萬加賓士車、35 個 100萬。