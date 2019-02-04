「前男友包給我媽1萬」他兼兩份差吃緊...改包6000　女友：過完年分一分

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉姵呈攝）

網搜小組／綜合報導

一名男網友平常兼兩份工作，但經濟狀況仍非常吃緊，前幾天，交往1年多女友主動問他，「你要包多少給我媽？」在得知3600這個數字後，女方立刻變臉，最後他咬牙妥協包6000元，這幾天兩人又為了各種瑣事吵得不可開交，對方甚至說重話，「過完年後分一分，在一起會累，那不需要繼續走下去。」

男網友在爆怨公社提到，「我是一個兩份工作還有點快過不去的人，兩份薪水加起來勉強度過目前生活，每個月大約5天假，自己只能排2天的假，說真的...我還能有多少睡眠，再者女生家裡缺少什麼，我看快過年了盡自己能力幫忙換新，只要休假一定是給她安排行程，我負責錢跟交通部份，我跟她目前在一起1年多了，交往後的每月支出...真的是無言以對。」

前幾天，女友突然問說，「你要包多少給我媽？」而他被突如其來的一句問倒，不確定地回「3600吧？」結果對方瞬間發怒，「乾脆不要包好了，我前男友都包1萬給我媽，你要包3600乾脆不要包。」

▲女友說出重話。（圖／翻攝自爆怨公社）

眼看女友生氣，他馬上改口「要不然我包6000好了，妳我只能少點2000。」這個數字總算稍微安撫了對方，沒想到後來又因莫名其妙的對話而吵起來，當時女方問，「以前你都怎麼排遣寂寞？」滿身疲憊的他，不假思索地回答「買情趣用品阿」，而女生竟嘲諷說「怎麼不去叫雞」，搞得他也火大。

事後，兩人好不容易和好，怎料等他睡醒準備上班時，又吵了起來，這回女友先是說，「中午過來吃飯，等你吃飽幫我匯款給對方，再陪我去買巧克力」，接著話鋒一轉，怒道「你跟阿姨講說我天天跟你吵架你很累是嗎？怎麼不說你一直惹我生氣呢？你自己都不用檢討，只會怪別人？過完年後分一分，在一起會累，那不需要繼續走下去，雙方不用委曲求全。」

對此，網友們紛紛勸原po放生，表示「養別人老婆家的概念？功德無量」、「直接分手了吧...紅包可以省下來」、「又沒有結婚不用包阿...不用等了快分手」、「現在分一分省錢」。

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