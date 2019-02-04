要求包6600給我爸媽很過分？女友除夕嗆「不開心就分啊！」男：好喔

▲原PO為了「該包多少給女友爸媽」與女友吵得不可開交。（圖／記者謝侑霖攝）

網搜小組／綜合報導

「祝福妳，能找到真正適合妳的人！」除夕夜家家戶戶圍爐吃團圓飯，但卻有一名網友因「紅包只包3600元」與女友鬧得不可開交，無奈2人價值觀真的差異太大，在感情的最後一段路，原PO仍展現風度、溫柔放生，「彼此有緣無份，只能選擇祝福！」

原PO昨（3日）在爆怨公社PO文，表示年節將至，女友要求必須到她家中拜年，還要做足禮數包個大紅包讓爸媽在親戚前有面子，當得知原PO準備給父母各包3600時，女友當場出言嫌棄，「過年又不是喝喜酒！包3600你不覺得有點失禮嗎？我希望你能用心對待我家人！」還開口要求「各包6600，六六大順啊！」

▲原PO原本開心準備了3600元的紅包要給女友爸媽拜年，沒想到卻被嫌「希望你用心對待我家人」。（圖／翻攝爆怨公社）

該篇「女友討紅包文」曝光後旋即引起網友熱烈討論，事隔一天，原PO又於臉書PO出後續，女友深夜傳來訊息開導，「我知道你還沒睡，你是不是還在生氣？你覺得我這要求很過分？你曾說過，兩個人在一起就是要溝通，現在反而是你不想跟我溝通！明晚（4日）看電影，我讓你來我家接我，順便跟我爸媽拜年，就是已經認同你了，還是你覺得不值得為我付出？不把我爸媽當自家人看待？」

原PO無奈回應，「我覺得現在不想溝通的人是你，我之前就跟你說過，在個人財務方面都要有規劃，你不能每個月總是賺多少就花多少，我們每次出去的所有花費幾乎都是我買單，但我從不跟你計較。不過常常就是看你有時下班跟朋友去吃大餐、唱歌、逛街購物，我跟你說過要有自己娛樂不是不行，但該依自己經濟能力啊！你要想想，像你說你不用拿孝親費回家、跟花錢租房子，你的月薪等於是實拿實花，已經比很多人幸福了！」

▲女友深夜傳訊息「開導」男友，「我不想因為這種小事影響我們的感情」。（圖／翻攝爆怨公社）

見到男友指責自己，女友再也按捺不住，「你說了那麼多，就是在怪我拖累你？跟我在一起花你太多錢？」、「1包才3600，你真覺得可以？」眼看再吵下去也沒有結果，原PO只好保留最後風度溫柔放生，結束這段僅維持了2個多月的感情，「算了！我想我們價值觀真的差太多，再繼續下去彼此也不會開心。」而女友也相當硬氣，怒回「你不開心那就分啊！」原PO只好順著她的意，留下最後祝福，「好，那就祝福妳能找到真正適合妳的人！」

對於原PO果斷終結這段戀情，網友紛紛拍手叫好，「你真的值得遇到更好的女生，恭喜解脫」、「她要的是有錢人，不是男朋友，價值觀已不同」、「恭喜你，但我為下一個默哀」、「這是今年過年聽到最大的喜事」、「分得好，不要拖泥帶水的，新年快樂」、「3600真的已經不錯了，不知道到底是要多大包，對方才會滿意，祝你幸福了」、「正確的決定，這下省了好多錢！」

▲眼看再多說也是無益，原PO果斷選擇放生，還自己一個自由。（圖／翻攝爆怨公社）