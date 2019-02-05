連刮18張中15！桃園新婚夫一看「是100萬」傻住　家人震驚...狂數幾個0

▲鴻福鑫彩券行。（圖／翻攝自Google地圖）

生活中心／綜合報導

常聽說新婚、生子手氣最旺，此話不假。一名28歲新婚夫今年到桃園「鴻福鑫彩券行」小試身手，並買下一本「2000萬超級紅包」，結果一本18張狂中15張；更幸運的是，連100萬都被他給刮中啦！

據鴻福鑫彩券行（桃園市桃園區延平路188號）店員指出，這位28歲男性上班族，每年春節都會到店裡買過年限定版刮刮樂，由於今年的「2000萬超級紅包」首推賓士轎車加200萬現金這個獎項，男生與家人商量後，決定直接買一本來試試手氣。

傳統習俗中，剛娶妻生子的人，手氣通常都很旺，所以家人一致決定讓他來挑選，沒想到竟然刮中100萬，店員表示，「一刮開的時候家人都不敢置信，還確認了好幾遍，把0數了好幾次，確定真的是100萬......。」

▲台彩1月3日推出新春限定款刮刮樂「2000萬超級大紅包」。（圖／記者戴瑞瑤攝）

此外，新婚夫購買的這一本18張中，有15張都中獎，除了100萬那張外，其餘的中獎金額加起來，也有3萬之多，讓店員不禁笑嘆，「果然新婚運氣真的超級旺。」

台彩指出，截至4日，目前已刮出1個2000萬、1個200萬加賓士、35個100萬。而這款「2000萬超級紅包」共有3個2000 萬、5 個200萬加賓士車、300個100萬。

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