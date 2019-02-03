快訊／發財機會延到除夕夜！大樂透「1億頭獎」槓龜　大紅包開27組

記者莊智勝／台北報導

小年夜財神到！大樂透第108000012期頭獎保證1億元，但3日晚間卻槓龜未開出，頭獎獎金4833萬元累積到下一期，預估除夕夜當期頭獎上看1.2億元。

春節大紅包本期共開出27組，其中24組為一注獨得，每名幸運兒皆可獲得百萬獎金，另外有3組為2注均分，每位中獎人各得獎金50萬元。

售出本期春節大紅包的投注站中，新竹市北區的「照達商行」在1日就有開出紀錄，時隔短短一日再度開出，好運連連。位於雲林縣崙背鄉的「上文堂印舖」3日開出2注春節大紅包，均為一注獨得100萬元，為今年春節加碼以來第一家同一天開出注以上大紅包的投注站。

▲大樂透頭獎1億元開出。（圖／記者李毓康攝，下同）

另外，花蓮縣花蓮市的「金錢豹商行」在105年曾開出2.5億元的大樂透頭獎，103、105、106、107年都曾開出過春節大紅包，今年再度進榜，累計已開出6注；南投縣竹山鎮的「大運發商行」也是春節大紅包售出商店的榜上常客，105、106都有開出紀錄，加上今天在內，累計開出次數達到4注之多。

從1日到3日，春節大紅包獎項累計已送出70組，還有290組百萬大獎待送出，明天（4日）開獎的大樂透還是會加開9個獎號，對中其中任6個即對中春節大紅包獎項。

台彩也特別提醒，明天就是除夕，即將邁入春節買氣最旺的時候，預估接下來春節大紅包的開出組數會愈來愈多，想中大獎的民眾一定要記得趁早購買。