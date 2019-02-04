過年放鞭炮要注意！除夕初一北市開放4處河濱指定區域

▲春節放鞭炮需注意相關規定。（圖／CFP）

記者蔣婕妤／台北報導

農曆新年假期正式開始，許多民眾喜歡在春節放鞭炮，針對今年春節期間北市部分河濱公園開放燃放爆竹煙火的區域跟時段，北市水利處表示，除夕、初一2天將特別開放至4處河濱指定區域， 初二至初六則回歸正常，未開放的河濱公園仍禁止燃炮，在未開放時段或區域燃放均屬違規行為，將可依法開罰2400-6000元。

水利處表示，除夕和初一（4至5日），開放4處河濱公園的指定區域，分別是：河雙21號河濱公園（龍舟點睛場）、福和河濱公園（福和橋上游約100公尺範圍內，不含福和橋下投影範圍）、福安河濱公園（不包括人行道及木質地板區）和關渡水岸公園（不包括自行車道、木質地板及人行道區），開放時段為全日。

初二至初六（6日至10日）回歸正常，僅開放2處河濱公園的指定區域，分別是河雙21號跟福和河濱公園，燃炮時段也有限制，僅能於早上8點至晚上10點燃炮。除上述地點及時段外，其它地點和時間均不開放。

水利署指出，春節期間燃放爆竹是台灣民間習俗之一，因此在北市政府公告的「台北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」裡，初夕、初一排除不在夜間不得燃放爆竹的管制規定，水利處每年春節期間河濱公園指定開放燃放爆竹區域，在可燃放時段上也是遵循上述公告辦理。

不過，水利處強調，爆竹煙火的音量不小，會傳播的範圍也大，即使是在河濱公園指定開放區域燃放，在鄰近比較靠近河岸的住宅區還是會聽得到，呼籲市民能將心比心，儘量不要在深夜時段燃放，以免造成其它民眾的抱怨，該處也將在春節期間持續派員巡邏勸導取締違規行為，若發現在未開放的地點和時間燃放燃炮情形，經勸導仍不改善者，將依「臺北市公園管理自治條例」，依違規次數開罰2400元至6000元。

此外，因應節能減碳已是全民共識，北市環保局製作環保無煙爆竹音樂，放置該局網站中的影音專區供民眾下載利用，水利處基於環保考量，建議民眾能盡量減少施放鞭炮和煙火，若到河濱公園燃炮，也請民眾燃放時勿朝向民宅、人員或設施物，並應隨手帶走產生的垃圾及廢棄物，不要隨地丟棄造成髒亂。