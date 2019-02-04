春節機場出入境已破13萬　桃機估「初四人潮飆高峰」

▲春節連假第三天桃園機場出入境已破13萬，預估初四達高峰。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

今（4）日除夕夜是連假第四天，根據桃園機場統計，統計昨（3）日旅客運量，客機共計762架次（含加班機77架次），出入境含轉機旅客總計135,570人次，預計春節假期運量下段高峰為2月8日至11日，每日皆有超過730架次以上的客機，若想避開人潮，建議可利用「台61線」作為台北往返桃機的的替代道路，或者選擇搭乘機場捷運。

桃機公司表示，春節連續假期疏運啟動第三天，目前營運順暢，今除夕出入境客機共計686架次，預估旅客量為108,696人次，預計下段高峰為2月8日至11日。

桃園機場捷運也與桃機公司合作針對春節期間加開航班數據分析，在春節期間採取兩階段延長營運時間，返鄉高峰期間及收假高峰期間（2月9日至2月11日）共6天，延長營運時間至次日凌晨1點。另外，也增加機場往北加班車每15分鐘一班（直達車、普通車交替發車），機場往南加班車每30分鐘一班（普通車）。

桃機提醒，旅客出發前要先向航空公司確認班機行程與報到時間，提早出發完成通關手續，避免行程延誤，此外，為配合農委會動植物防疫檢疫局非洲豬瘟防疫，桃機已於2日上午10時起新增執行入境手提行李防疫檢查，由航空警察局於第一、二航廈入境匯流點共四個區域設置16台X光機，對來自中港澳航班旅客進行檢查，其他區域入境航班旅客，下機後也要配合航空公司指引領取識別卡片，並於防疫檢查點繳回。

