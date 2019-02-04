PO照求解看到手毛長的女生怎麼辦　網神回「是金鋼狼女兒」

▲部分女性相當在意體毛濃密，並會定期除毛。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關，下同）

生活中心／綜合報導

現代年輕女性大多都很在意自己的體毛是否過於濃密，還會定期進行除毛。就有網友在臉書「爆廢公社」PO文詢問，如果遇到手毛很長的女生該注意什麼事，沒想到竟然釣出許多爆笑回答。

原PO貼出一張女性的手臂照片問說，「看到手毛長的女森（女生）該注意什麼事？」其他網友一看馬上幽默留言回應，「這不好說」、「小心不要有大膽的想法」、「幫她刮毛啊」、「通常都是美女」、「可能是金鋼狼的女兒」。

▲有人覺得「毛多等於性慾強」，但醫生解釋其實這與荷爾蒙有關。

其實，在搜尋引擎打上女生、手毛長等關鍵字，不論是Yahoo奇摩知識+、mobile01論壇還是Dcard都有許多討論文，有的是女生想詢問要如何除毛，有的則是和原PO一樣對體毛比較濃密的女孩感到好奇，甚至還有「毛多等於性慾強」之類的推測。

相性幸福健康管理中心性福導師沈子棨先前接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時提到，體毛長短與在床上放不放得開並沒有直接關係，她也治療過手毛、腳毛長但性慾低落的女性，「毛長的女人是因為體內男性荷爾蒙過度分泌，而荷爾蒙與性慾有直接關係，所以常被誤以為如此。」

▼也有許多網友PO文詢問體毛長的問題。（圖／翻攝自Google搜尋頁面）