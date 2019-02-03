沒人讓座！脊椎碎裂女台中→桃園站全程　打鋼釘「只靠背架支撐」心死了

▲邱女脊椎受傷開刀，搭乘高鐵時卻無人願意讓位，直到下車前才遇上故人。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

「親身經歷過才知道，有些善良的人，也只是出張嘴而已......。」台中一名脊椎碎裂打著鋼釘的女網友PO文，無奈訴說搭高鐵時體會到了社會的冷漠，只因臨時搭乘買不到對號，上車後硬撐著身體找尋博愛座，卻沒有任何一人願意讓位，最後留下的只有心死。

邱姓女網友3日凌晨在「爆廢公社」貼文，回憶起去年夏天，當時是開刀後3個月，只能靠著背架支撐身體，由於脊椎旁的肌肉完全無法使用，那是一種「連行動都是刀割的感覺」。

一天臨時得前往台北辦事，客運顛簸、時間太長沒辦法搭乘，但高鐵對號座全沒票了，只好購買自由座。沒想到從台中高鐵站上車，一路搭到桃園站，她努力從車廂尾撐著身體走到博愛座區，卻沒有任何一人願意讓出座位，「博愛座都坐著睡著的人」。

「起初我也不相信會有人可以冷眼旁觀」，她說手術後站起來的時間是有限的，久站、久坐都會壓迫神經雙腳無法走動，親身經歷過才知道，社會是如此的冷漠。最後，她在車上幸運遇見過去認識的朋友，對方主動讓座，只是那時就快下車了，「希望各位可以善待身邊每一件人事物，有些關心真的可以讓世界更美好。」

照片貼上網，引來許多人留下相似的感慨，「嘴巴講講的正義、善良的人很多啊」、「我之前懷孕肚子超大，也沒人會讓座，只能說現在台灣就是這樣」、「我只能同情妳，保重」、「在台灣都是講的比做的好聽，現實就是冷漠無情的」、「辛苦你了，神經壓迫真的有時會生不如死。」

不過也有些網友建議，真的身體不適可以主動表達，不是每個乘客都知道她的難處，「其實我覺得是有沒有開口的問題耶，台灣人你開口講一下應該不至於沒人要讓吧」、「萬一博愛座的人也是有需求的怎麼辦？有需求不見得都看的出來吧」、「其實如果是我不知的這是脊椎開過刀的護具」、「真的需要幫忙可以開口問，找列車長也是解決辦法，而不是在網路上Po文罵別人沒愛心，說真的別人沒義務要讓。」

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