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萌兒照破萬讚！父開祭品「換po我的肌肉」神同步…萬人驚喊：想看媽媽

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▲父子神同步！網友看到真相後崩潰了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲父子神同步！網友看到真相後崩潰了。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

生活中心／綜合報導

真的是父子！一名爸爸在臉書上PO出萌兒的肌肉照，超級可愛，他「發祭品」表示，如果兒子的照片滿1萬讚，他就要張貼自己的肌肉照。果然，沒多久後兒子照有1萬3000人按讚，他也說到做到，張貼了自己的肌肉照，網友們紛紛崩潰留言：「天啊啊啊啊啊！」

這名爸爸在臉書社團「爆廢公社」貼出兒子的萌照，只見可愛的兒子全身光溜溜躺著，一手抓住自己的腳，看起來相當逗趣。他在內容寫，「我先Po我兒子的肌肉照，滿一萬讚換Po我的。」

沒想到網友還真的買單，紛紛大方按讚，兒子的萌照也突破了1萬3000人按讚。這名爸爸也說到做到，兌現當初的承諾，翌日就在社團內張貼自己的肌肉照。

爸爸超級霸氣，直接po自己的全裸照，而且「神同步」兒子的姿勢，還巧妙利用紅包袋遮住重點部位，上面更寫著：「爆系新年快樂。」

不過網友們看到真相後都崩潰了，超過1萬9000人按讚、1360人蓋樓紛紛留言吶喊：「誰按讚的啦」、「哈哈哈哈哈」、「警察先生，就是他」、「最強老爸」、「爸爸的不蘇胡，可以換媽媽的嗎」、「我到底看了什麼」、「還是孩子的比較好看啦」、「勇氣可嘉」、「我的眼睛啊啊啊」、「就不能像我一樣留言看兒子就好嗎」。

還有網友表示：「新年快樂，好搞笑多肉的老爸」、「信守諾言，兒子沒偷生。新年快樂」、「怎麼可以拿兒子出來騙讚」、「這則破萬，就換媽媽的」、「不用這麼負責也沒關係的」、「說好的肌肉呢」、「我剛吃晚餐欸」、「不是說好收回讚嗎？到底是誰那麽不合群的啊」、「這個對焦對的好啊」、「第二張拳頭都硬了」。

▲父子神同步！網友看到真相後崩潰了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲父子神同步！網友看到真相後崩潰了。（圖／翻攝自爆廢公社）

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關鍵字：父親,父子,肌肉,小孩,爆廢公社

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