「誰匯錯了」學生妹存款暴增239萬…刷本子嚇傻！網提醒：小心變共犯

▲銀行戶頭多一筆239萬元。（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

戶頭內多了一筆大錢，好像是天上掉下來的禮物，不過爽樂的同時，很有可能要先解決衍生而來的麻煩！一名女大生日前到銀行刷簿子，驚見帳戶裡原本只有20萬元、莫名多了一筆239萬餘元的款項，不知道是誰匯錯了，她沒有太多欣喜，反而機靈上網詢問網友意見。

女學生在臉書社團「爆廢公社」貼文，內容指出，她去銀行刷存簿時意外發現戶頭存款原本維持在20萬元上下，卻多了一筆陌生的紀錄，金額高達239萬400元，讓她的資產額瞬間暴增至259萬元。

然而，看到這筆「天上掉下來的禮物」，原PO沒有太多欣喜，反而相當焦慮，她急忙拍照存證，在社團內詢問廣大的網友，「不知道是誰匯錯的，該怎麼辦？」

照片曝光，金額都讓網友們嚇傻了，網友們開始開玩笑說：「難怪昨天刷簿子少一筆錢進來，原來在妳這」、「會不會是妳媽匯的」、「這可能是要養你的，人正真好」、「抱歉我匯錯了，零頭給妳吧，還我200萬就好了」、「乾媽，原來妳在這兒」。

不過也有專業的網友要原PO冷靜一下，並詳列幾種處理方式：「先打電話問銀行吧」、「趕快去報警！」還有網友表示：「錢追得到，先去通知銀行」、「來源不明的錢通常不會有好下場」、「不當得利會被告喔」、「先報警警察聯絡銀行聯絡匯款人，不要動用，否則變洗錢共犯」、「有不明入帳應立即向銀行查詢，或打165反詐騙電話求證」。

銀行業者表示，轉帳不容易發生錯誤，若真碰上意外，銀行也沒有強制力，只能擔任中間人協調與聯繫。如果收到款項的一方拒絕還錢，事主只能提出《民法》第179條「不當得利」訴訟討公道，且這屬民事案件，警方不會受理，民眾得自行跑法院。不過也有可能會被警方當作詐騙集團的共犯，甚至有可能觸犯《刑法》「侵占罪」，處5年以下徒刑。