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春節墾丁車流大增　東警籲勿酒駕配合疏導管制

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▲春節轄區車流勢必大增　東警籲勿酒後駕車　行駛路肩保平安。（圖／記者陳崑福翻攝）

春節期間，東琉線碼頭交通是東港警方勤務重點。 

記者陳崑福／屏東報導

因應2019年春節連續假期湧入墾丁、台東車潮，屏東縣東港警分局在轄區林邊及南州地區的台1線、台17線等重要路段進行交通疏導管制勤務，籲請用路人配合，並切勿酒後駕車、行駛路肩、機慢車道，確保行車安全 。

▲春節轄區車流勢必大增　東警籲勿酒後駕車　行駛路肩保平安。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方已規畫好春節連假交通勤務▼

▲春節轄區車流勢必大增　東警籲勿酒後駕車　行駛路肩保平安。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警方說，往臺東、恆春、墾丁民眾，在南二高南州交流道下可接187乙線，右轉往南州，左轉接臺1線右轉往南至墾丁國家公園；或由林邊交流道下接臺17線，直行可達大鵬灣國家風景區，右轉東港（華僑市場、東琉碼頭），左轉林邊走臺17線可經水底寮至恆春。

▲春節轄區車流勢必大增　東警籲勿酒後駕車　行駛路肩保平安。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲春節連假，東港警方規畫好交通疏導勤務。

如道路壅塞時，可從崁頂交流道下，左轉可走屏70線（田寮路）直行接臺1線，以分散車流。

警方表示，連續假期交通尖峰時段，車流量倍增，駕駛人切勿貪圖方便違規行駛機慢車道或路肩，以免衍生交通事故；且以往沿線會有車輛違規停車，影響行車動線致生危險。

警方說，連假期間，車流很大，駕駛人務必遵守交通規則及速限，並勿酒後駕車、勿疲勞駕駛，該單位會透過警廣隨時提供路況，籲請用路人收聽或下載【屏東i旅行APP】，以瞭解最新路況，並請多加利用替代道路，避開壅塞路段。

分局長劉清俊表示，全力維持春節連續假期交通順暢與安全，是該單位的交通重點工作，所有員警並秉持「春節服務不打烊」精神，全力投入交通疏導工作，使遊客「快樂遊屏東、平安返家園」。

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關鍵字：屏東,東港,警察,春節,交通,勤務

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